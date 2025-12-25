Nơi đón Giáng sinh muộn nhất thế giới

Người dân đảo Foula tại Scotland duy trì truyền thống ăn mừng Giáng sinh vào ngày 6/1 hàng năm do sử dụng hệ lịch Julius từ thời La Mã cổ đại.

Foula, đảo nhỏ của Scotland, nằm cách quần đảo cận Cực Bắc Shetland hơn 32 km về phía tây, tổ chức Giáng sinh vào ngày 6/1 - một truyền thống khiến nơi đây khác biệt so với phần còn lại của đất nước và thế giới.

Lý do người dân Foula đón Giáng sinh muộn do trên đảo vẫn dùng lịch Julian, được nhà lãnh đạo người La Mã Julius Caesar sử dụng vào năm 46 trước Công nguyên, để tính ngày tháng. Lịch Julian từng được phương Tây sử dụng trong hơn 1.600 năm, cho đến khi được thay thế bằng lịch Gregorian (Dương lịch) từ thế kỷ XVI. Đến năm 1752, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland bắt đầu sử dụng lịch này. Do đó, năm 2025, thay vì đón Giáng sinh vào 24-25/12, người dân trên đảo tổ chức sự kiện vào 6/1.

Cuộc sống ở nơi đón Giáng sinh vào tháng 1 Trên đảo Foula. Video: YouTube/Promote Shetland

Lịch Dương đã rút ngắn trung bình mỗi năm đi 0,0075 ngày so với lịch Julius. Do đó, theo thời gian, sự khác biệt giữa hai hệ thống lịch ngày càng lớn. Sau sự thay đổi năm nhuận vào năm 1900, Giáng sinh và năm mới trên đảo Foula đã lùi lại 12 ngày so với các nơi khác ở Anh, dẫn đến việc hòn đảo này có ngày Giáng sinh riêng.

Với dân số gần 40 người, Foula thường được mô tả là một trong những nơi hẻo lánh nhất ở Anh. Hòn đảo không có quán rượu, cửa hàng hay quán bar, không có wi-fi và không kết nối với lưới điện quốc gia. Nguồn cung cấp thực phẩm và đồ thiết yếu được chở đến đảo bằng thuyền hoặc máy bay nhỏ nhưng không phải thường xuyên mà vào khi thời tiết cho phép.

Tuy nhiên, vị trí biệt lập lại là một lợi thế. Foula trải rộng trên diện tích 13 km2 nên có rất nhiều kỳ quan thiên nhiên ngoạn mục. Đảo nổi bật với 5 đỉnh núi hùng vĩ, một trong số đó là Da Kame, một trong những vách đá ven biển dựng đứng cao nhất ở Anh.

Đảo Foula nhìn ra biển. Ảnh: ibtimes

Đây cũng là nơi lý tưởng nhất nước để ngắm cực quang, hay còn được gọi là "vũ công Mirrie" theo cách gọi của người dân địa phương. Du khách đến đảo từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 3 có thể ngắm hiện tượng này đẹp nhất.

Bên cạnh đó, đảo cũng thu hút du khách nhờ những bầy cừu đông đúc, hệ động thực vật hoang dã dành cho những người đam mê khám phá thiên nhiên. Với những du khách thích lặn biển, vùng biển nơi đây là điểm đến lý tưởng để khám phá các xác tàu đắm. Một trong những xác tàu nổi tiếng nhất là RMS Oceanic, một tàu chiến thời Thế chiến II được hạ thủy năm 1899, bị đắm gần đảo.

Với những du khách không thích hoạt động dưới nước, Foula cũng chiều lòng người bằng các trải nghiệm đi bộ đường dài hoặc lang thang khám phá khắp đảo bằng bản đồ của Foula Heritage, tổ chức địa phương cung cấp thông tin cho khách du lịch.

Du khách có thể tiếp cận hòn đảo bằng phà, phương tiện đến đảo ba tuần một lần và mất hai tiếng di chuyển hoặc đi máy bay từ quần đảo Shetland. Một lưu ý dành cho du khách là trên đảo cơ sở hạ tầng không thể đầy đủ như đất liền do vị trí xa xôi. Do đó, khách nên tự mang theo những vật dụng cần thiết, gồm cả thực phẩm, khi có ý định lưu trú trên đảo.

Anh Minh (Theo DM, Shetland)