Chiều nay trên đường về, mưa bay lất phất, hai bên đường là cờ đỏ hoa vàng. Giữa dòng người hối hả, em thấy cô đơn đến lạ, chợt muốn có ai đó hỏi thăm sau một ngày làm việc mệt mỏi, cùng nhau nắm tay dạo phố, kể nhau nghe chuyện trên trời dưới đất.

Em 39 tuổi, đã ly hôn và sống cùng con, ngoại hình bình thường, nắng mưa biết chạy vào nhà. Em biết nấu ăn, thích sạch sẽ gọn gàng, biết chăm lo vun vén gia đình, có tri thức, sống chan hòa, giản dị, luôn trân trọng những người thân yêu.

Em không thích màu mè và những lời đường mật kiểu "trap boy" nên mong anh sẽ là người chân thành, nghiêm túc trong mối quan hệ dài lâu, kiên định cùng nhau cố gắng, đặc biệt không ăn chơi và lăng nhăng.

Anh không cần quá giàu có, chỉ cần kinh tế vừa đủ hoặc có công việc ổn định, chín chắn, không hung dữ và trưởng thành về cảm xúc.

Em không vội và luôn đề cao một tình yêu đúng nghĩa, nên ở nơi nào đó, nếu anh và em có duyên, hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy nhau sau những năm tháng dài trải qua thăng trầm, đau khổ.

Nơi đó có em chờ anh.

