Nỗi đau không thể quên khi vợ ngoại tình với sếp

Tôi muốn ly hôn nhưng hai con xin tôi tha thứ cho mẹ chúng, tôi chấp nhận nhưng việc đó cứ ở trong đầu tôi, chẳng thể quên được.

Tôi và vợ là mối tình đầu của nhau, yêu 6 năm rồi cưới, đến nay chúng tôi có hai con, 20 tuổi và 15 tuổi. Tôi không là người chồng không hoàn hảo nhưng là người của gia đình, ngoài thời gian làm việc thì tập trung đưa rước các con đi học, xong lại tranh thủ về nhà, cũng phụ việc nhà nhưng ít vì sáng sớm đi đến tối mới về. Tôi rất ít rượu bia, nếu có thì uống xong về ngủ; chỉ có cái khô khan, không lãng mạn. Trong thời gian qua tôi phát hiện vợ ngoại tình với sếp.

Tôi muốn ly hôn nhưng hai con xin tôi tha thứ cho mẹ chúng một lần. Tôi đã chấp nhận nhưng bây giờ mỗi khi đi làm về nhà, thấy ngột ngạt quá, cứ nghĩ tới vợ mình ôm ấp người khác là không thể chấp nhận. Tôi không muốn nghĩ tới nhưng chẳng thể quên. Tôi không tập trung vào công việc được. Tôi phải làm sao, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Phạm Văn