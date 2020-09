Nỗi đau khiến New Zealand không bán 'chuyến bay lòng vòng'

Australia thành công với "chuyến bay chẳng đi tới đâu" nhưng nước làng giềng có ký ức đau buồn của chuyến bay ngắm cảnh đã không làm điều tương tự.

Giữa tháng 9, hãng Qantas của Australia mở bán chuyến bay lòng vòng với giá từ 566 USD. Đây là dịch vụ giúp hành khách ngắm Australia từ trên cao trong 7 tiếng rồi quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Sau 10 phút, 134 vé được bán hết và trở thành chuyến bay bán chạy nhất lịch sử của hãng.

Trước Australia, nhiều nơi khác mở bán các chuyến bay ảo như Brunei, Nhật Bản, Đài Loan... Hành khách thích thú với ý tưởng này, còn hãng hàng không vui mừng vì có thể "gỡ" được phần nào thiệt hại kinh tế mà họ phải trải qua trong 9 tháng qua.

Núi Erebus nằm trên đảo Ross - nơi xảy ra thảm kịch hàng không khiến cả quốc gia New Zealand đau xót. Ảnh: News

Nhưng quốc gia láng giềng New Zealand lại dửng dưng với ý tưởng trên. Cách đây 40 năm, xứ sở chim kiwi từng là nơi sáng tạo ra một trong những dịch vụ bay tham vọng nhất thế giới. Đó là các chuyến bay ngắm Nam Cực do Air New Zealand khai thác. Theo đánh giá của nhiều tờ báo, đây có thể là "chuyến bay đến hư không" ngoạn mục nhất từng tồn tại.

Du khách khi đó phải bỏ ra ít nhất 1.124 USD để mua vé cho dịch vụ này. Họ phải bay 13 tiếng từ thành phố Auckland đến eo biển McMurdo Sound ở Nam Cực và quay trở về. Trên chuyến bay, hành khách có hướng dẫn viên là các nhà thám hiểm Nam Cực giàu kinh nghiệm và được phục vụ các bữa ăn.

Bất chấp giá vé đắt đỏ, các chuyến bay vẫn rất thịnh hành với hàng dài khách xếp hàng chờ. Trong ba năm hoạt động, từ 1977 đến 1980, Air New Zealand và Qantas chở khoảng 10.000 hành khách tham gia tour ngắm cảnh. Ngoài khách New Zealand, người Mỹ và Nhật Bản chiếm phần lớn trong tổng số du khách mua vé.

Những hành khách trên chuyến bay xấu số TE901. Ảnh: News

Rồi sự cố xảy ra. Ngày 28/11/1979, chuyến bay mang số hiệu TE901 của Air New Zealand đâm vào núi Erebus ở Nam Cực, khiến 237 hành khách cùng 17 phi hành đoàn thiệt mạng. Hãng cho ngừng dịch vụ bay ngắm cảnh này ngay lập tức. Qantas ngừng dịch vụ sau ba tháng, vào 2/1980. Những chuyến bay từ chỗ đông đảo hành khách muốn tham gia trải nghiệm, trở thành một trong những dịch vụ khó bán vé nhất và kéo dài đến tận ngày nay.

Năm 2015, khi hãng bay cố gắng mở lại các chuyến bay tới Nam Cực, cất cánh từ các sân bay trong nước, họ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận. Kế hoạch ngắm Nam Cực một lần nữa bị bỏ dở.

Ngày nay, Air New Zealand tin rằng dịch vụ trên vẫn là một đề xuất khả thi. Họ không tổ chức, vì không muốn nhận quá nhiều "gạch đá" từ dư luận. "Vẫn còn một số vấn đề nhạy cảm liên quan đến thảm họa núi Erebus xung quanh việc khởi động lại chuyện bay tới Nam Cực ở New Zealand", đại diện hãng cho biết. Ký ức về tai nạn tang thương năm đó vẫn còn khiến nhiều người dân địa phương đau đớn, và họ vẫn chưa đủ sẵn sàng để bước lên những chuyến bay đó một lần nữa.

Lý do khiến vụ tai nạn lại trở thành nỗi đau của cả đất nước chính là thời điểm đó, dân số New Zealand chỉ khoảng 3 triệu người. Phần lớn mọi người có mối liên hệ với nạn nhân của vụ tai nạn, thành viên lực lượng cứu hộ, hay tham gia vào các phe trong cuộc chiến pháp lý kéo dài sau đó.

Tai nạn cũng là đòn giáng mạnh vào danh tiếng của Air New Zealand, hãng hàng không quốc gia từng là niềm tự hào của đất nước. 41 năm trôi qua, nhưng vụ tai nạn vẫn giữ vị trí quan trọng trong lịch sử nơi này. Đối với thế hệ sau chiến tranh, đó là thảm kịch trong nước lớn nhất họ từng biết.

Sau 41 năm, thảm họa núi Erebus vẫn còn ám ảnh người dân xứ sở chim kiwi. Ảnh: News Corp Australia

Hiện tại, nếu muốn ngắm Nam Cực từ trên cao, du khách có thể đến Australia và mua vé. Thời gian để khởi động lại tour này bắt đầu từ 22/11 đến 21/2 năm sau, giá vé từ 836 USD, khởi hành từ Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane và Adelaide. Với những du khách New Zealand muốn hưởng dịch vụ này, họ phải đợi đến khi biên giới hai nước mở cửa.

