Nỗi đau kép của Van Persie ở Europa League

Trong ngày cùng Feyenoord thua Betis 1-2 bị loại khỏi Europa League, HLV Robin van Persie còn chịu nỗi đau khi con trai Shaqueel dính chấn thương nặng.

Sân Sanchez Pizjuan tối 29/1 chứng kiến cảnh tượng buồn, khi Van Persie tận mắt chứng kiến Shaqueel ngã xuống sân, quằn quại trong đau đớn vì chấn thương đầu gối nặng sau một va chạm. Khi tiền đạo trẻ này được cáng khỏi sân, HLV trưởng Feyenoord, với vẻ mặt đầy lo âu, tức tốc chạy đến cáng cứu thương, để hỏi thăm và vỗ về con trai.

"Thật xót xa!", cựu danh thủ người Hà Lan nói với giọng nghẹn ngào tại họp báo sau trận. "Tôi là HLV của thằng bé, nhưng tôi còn là một người cha. Tôi cảm thấy đau đớn thay cho Shaqueel vì những gì con trai đang phải trải qua. Khi chuyện này xảy ra, ai cũng phải nín thở. Nó có thể xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào của tôi, nhưng tối nay, vận đen đã gọi tên Shaqueel".

Van Persie lo lắng khi con trai Shaqueel dính chấn thương đầu gối. Ảnh: ESPN

Cầu thủ 19 tuổi này được tung vào sân ở phút 74, khi tỷ số đang là 2-0 cho đại diện Tây Ban Nha. Ba phút sau, Feyenoord rút ngắn cách biệt nhờ pha lập công của tiền đạo Casper Tengstedt. Nhưng đến phút 85, tức sau chỉ 11 phút thi đấu, Shaqueel đổ gục xuống sân sau một tình huống tiếp đất sai tư thế trong pha không chiến với Diego Llorente.

Ngay lập tức, tất cả đều lo ngại về một kịch bản tồi tệ nhất. Van Persie cũng vậy, ông theo dõi lại pha quay chậm với gương mặt trắng bệch. Trận đấu phải tạm dừng để các bác sĩ thực hiện bài kiểm tra "ngăn kéo" (drawer test), một nghiệm pháp lâm sàng phổ biến trên đầu gối bị thương của Shaqueel, nhằm đánh giá độ vững chắc của dây chằng khớp gối.

"Cần phải kiểm tra thêm, nhưng những dấu hiệu ban đầu hoàn toàn không khả quan", Van Persie thừa nhận với tư cách là người phát ngôn tạm thời về tình trạng y tế của đội. Báo Hà Lan De Telegraaf dự báo tiền đạo sinh năm 2006 sẽ phải rời xa sân cỏ trong nhiều tháng.

Đây là cú sốc với tiền đạo đang khởi đầu hứa hẹn với Feyenoord. Shaqueel được người cha trao cơ hội ra mắt đội một, khi vào thay người trong trận đấu Celtic ở Europa League hồi tháng 11/2025. Đến hôm 29/1 vừa qua, anh ghi hai bàn đầu tiên với tư cách cầu thủ nhà nghề trong trận derby thua Sparta Rotterdam 3-4 ở giải VĐQG Hà Lan. Cú đúp đó phảng phất bóng dáng tài hoa từ người cha, với một cú đánh gót và một pha tung người móc bóng.

"Tôi coi mọi cầu thủ như con đẻ của mình", cựu tiền đạo Arsenal từng nói khi được hỏi về việc dẫn dắt chính con trai mình. "Cảm giác này rất đặc biệt, nhưng chúng tôi đã làm việc cùng nhau từ lâu nên mọi thứ diễn ra khá tự nhiên".

Khi Shaqueel còn chưa chào đời, cha anh bấy giờ cùng Arsenal chơi trận bán kết Champions League 2005-2006 với Villarreal. HLV của "Tàu ngầm vàng" ngày ấy lại chính là Manuel Pellegrini, thuyền trưởng hiện tại của Betis. Cuộc đấu đó đi vào lịch sử khi Juan Roman Riquelme đá hỏng quả phạt đền ở phút cuối trận lượt về, khiến Pellegrini lỡ hẹn chung kết tại Paris, nơi Barca sau đó lên ngôi vô địch khi đánh bại "Pháo Thủ" 2-1.

Khoảnh khắc Shaqueel chấn thương không khác gì "họa vô đơn chí". Giữa cơn bão chấn thương đang càn quét một Feyenoord từng là nhà vô địch Cup C1 đầu tiên trong lịch sử bóng đá Hà Lan vào năm 1970, niềm hy vọng trẻ và đồng thời là con trai của HLV trưởng, lại gặp vận rủi.

Đội bóng giàu truyền thống nhất nhì Hà Lan đã phải gồng mình chiến đấu với 10 người trong những phút cuối do đã hết quyền thay người. Trước khi được đưa đi, Shaqueel vẫn kịp trấn an cha mình bên đường biên khi ông lo lắng hỏi về tình hình chấn thương của con trai.

Thua chung cuộc 1-2 trên đất Tây Ban Nha trong một thế trận chơi ngang ngửa trước chủ nhà, thầy trò Van Persie dừng bước ngay từ vòng bảng Europa League với vị trí 29 và chỉ giành được 6 điểm. "Tôi rất hài lòng với đội bóng", HLV 42 tuổi nói thêm sau trận. "Với tình hình nhân sự sứt mẻ vì chấn thương, chúng tôi đã chơi tốt, chiến đấu trên từng mét cỏ và tạo ra 6-7 cơ hội. Tôi ở đây với niềm tự hào".

Hoàng Thông tổng hợp