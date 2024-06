Khi US Open 2024 khép lại, á quân Rory McIlroy như bỏ chạy khỏi sân Pinehurst số 2 ở Bắc Carolina, sau khi tự đánh mất lợi thế và chức vô địch vào Bryson DeChambeau.

Theo giờ địa phương, major do Hiệp hội golf Mỹ chủ trì kết thúc kỳ đấu mới nhất vào 18h38 ngày 16/6. Khoảng 50 phút sau đó, chiếc Gulfstream 5 cất cánh để đưa ông chủ McIlroy về nhà riêng ở Florida.

Trước khi lên máy bay, McIlroy đã vội vàng rời sân, bỏ cả thủ tục thể hiện tinh thần thể thao thượng võ - á quân chúc mừng quán quân - như anh đã làm nhiều lần trước đây, từ chối tiếp giới truyền thông dù họ theo đến bãi đỗ xe và dự kiến hỏi thăm ngắn gọn. Ở đó, McIlroy nhanh chóng quẳng túi đồ vào cốp, lên ghế lái, lùi ra đường rồi lập tức nhấn ga, tuôn cả lốp sau.

Nỗi đau của McIlroy ở US Open 2024 McIlroy vội vã lái xe rời sân Pinehurst ngay sau khi US Open hạ màn.

Cảnh tượng đấy diễn ra chỉ trong vòng bảy phút, sau khi McIlroy xem DeChambeau kết thúc hố đích, từ vị trí cách lỗ 1,2 mét qua màn hình trong phòng xác nhận điểm. DeChambeau gạt chính xác, ghi par để ấn định mốc thắng -6 cho US Open 2024, còn McIlroy đứng nhì ở mức -5.

Vòng cuối, McIlroy đi ngay trước DeChambeau, đến hố chót với dự kiến par khi bóng cách mục tiêu 1,2 mét như DeChambeau. Nhưng McIlroy dứt điểm hụt và kết quả bogey khiến anh cán đích -5.

Đó là bogey thứ ba trong vòng bốn hố. Trước nó, McIlroy ghi bogey hố 15 sau cú chip vượt green, rồi lặp lại điểm đó ở hố 16. Hố này đau hơn cho McIlroy, khi bóng cách chưa đến một mét nhưng anh gạt hụt lỗ. Đây là pha sẩy tay hẳn gây sốc cho McIlroy và cả giới chuyên môn bởi thống kê ngay trước đó cho thấy đương sự dứt điểm chính xác ở mức tuyệt đối qua 496 lần gạt cách lỗ chưa đến một mét trên PGA Tour 2024.

McIlroy đấu golf chuyên nghiệp từ 2007, góp mặt tổng cộng 62 lần ở cả bộ tứ major nam gồm Masters, PGA Championship, US Open và The Open. Trong hành trình đó, anh có bốn lần vô địch tính cả US Open 2011. Nhưng từ sau lần ẵm major thứ tư trong sự nghiệp, ở PGA Championship 2014, McIlroy không lần nào về nhất trong cả nhóm danh giá.

Truyền thông Mỹ nhận xét US Open 2024 là cơ hội lớn nhất cho McIlroy, năm nay 35 tuổi, dừng cơn khát danh hiệu ở vạch 10 năm, qua cục diện vòng cuối kỳ vừa rồi. Bởi khi lấy birdie hố 13, McIlroy dẫn ở điểm -8 với trạng thái hưng phấn còn DeChambeau -6 và đang kém lửa. Nhưng ngay sau par hố 14, McIlroy ghi ba bogey trong bốn hố còn lại và vì thế chờ trong khu điều hành giải với điểm -5.

McIlroy thất vọng sau khi hạt hỏng trên hố 18 vòng cuối US Open 2024 trên sân Pinehurst ngày 16/6. Ảnh: AP

Hy vọng thắng cho McIlroy nhen nhóm trở lại khi DeChambeau phát vào bãi hoang đầy rễ cây ở hố 18, liền đó bùng lên lúc đàn em nhỏ hơn năm tuổi đánh vào bẫy cát trước green, cách lỗ đến 55 yard. Nhưng mong đợi của McIlroy lập tức chỉ còn le lói vì DeChambeau xuất thần thoát lên cách mục tiêu chỉ 1,2 mét, rồi tắt hẳn khi cựu trùm đánh xa PGA Tour dứt điểm chính xác.

Tuần này, McIlroy ở nhà, hẳn cho vơi nỗi buồn ở US Open vừa rồi. Điều đó ngầm thể hiện qua việc McIlroy tuyên bố tạm gác gậy trên mạng xã hội X ngày 17/6, một ngày sau US Open 2024: Hôm qua có lẽ là ngày khó khăn nhất cho tôi trong gần 17 năm đấu golf chuyên nghiệp. Hai cú gạt hụt ở hố 16 và 18 đã chấm dứt đại sự trong ngày cuối giải...Giờ, tôi sẽ nghỉ vài tuần để làm mới bản thân...".

Theo thông báo này, McIlroy sẽ bỏ Travelers Championship thuộc diện đặc biệt trên PGA Tour, với quỹ thưởng 20 triệu USD từ 20-23/6 ở Connecticut. Anh dự kiến tái đấu từ ngày 11/7, hai giải liên tục đều ở Scotland, bắt đầu ở Scottish Open ngay trước major The Open.

