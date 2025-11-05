Nỗi dằn vặt của người sống sót sau vụ rơi máy bay ở Ấn Độ

AnhAnh Ramesh, người duy nhất sống sót trong thảm kịch Air India, cảm giác tội lỗi vì được sống trong khi anh trai và 278 người khác đã chết.

Gần 4 tháng sau thảm kịch, anh Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, ở Leicester (Anh), vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi của người sống sót. Anh là người duy nhất thoát khỏi chiếc Boeing 787 bị rơi ở Ahmedabad (Ấn Độ) hôm 12/6.

"Chúa cho tôi sự sống nhưng lấy đi mọi hạnh phúc của tôi và gia đình. Tôi mất tất cả", anh nói với báo chí.

Vishwash Kumar Ramesh vẫn luôn đội chiếc mũ giống của anh trai quá cố sau khi thoát chết khỏi vụ rơi máy bay hôm 12/6. Ảnh: Jacob King/PA

Sau thảm kịch, anh Ramesh sống thu mình, thường xuyên thức trắng đêm. Anh luôn đội chiếc mũ New York Yankees để tưởng nhớ anh trai Ajay, người đã thiệt mạng trên chuyến bay.

Về Leicester điều trị, anh gần như không rời phòng, tránh tiếp xúc và ít trò chuyện với vợ con, dù gia đình từng là nơi bình yên. Ngay cả khi con trai 4 tuổi hỏi "Bố đau ở đâu?", anh cũng không thể trả lời. Mỗi ngày, Ramesh chỉ ngủ 3-4 tiếng khi liên tục hồi tưởng về vụ tai nạn.

Anh Ramesh ngồi ở ghế 11A, gần cửa thoát hiểm. Anh thừa nhận sống sót "đúng là phép màu" nhưng cảm thấy tan vỡ vì mất anh trai. "Tôi luôn tự hỏi vì sao bản thân được sống còn anh trai thì không. Không biết khi nào tôi mới thôi dằn vặt chính mình", Ramesh nói.

Cả gia đình anh, theo Ramesh, đều suy sụp tinh thần, còn bản thân anh kiệt quệ cả tinh thần và thể chất. Vụ tai nạn khiến vai, lưng, đầu gối và bên trái cơ thể anh thường xuyên bỏng rát. Anh đi lại khó khăn, phải bỏ việc lái xe, lái tàu. "Việc kinh doanh gần như đứt gãy khi tôi là trụ cột kinh tế. Chúng tôi đã mất tất cả", anh nói.

Vụ tai nạn ngày 12/6 khiến 279 người thiệt mạng, bao gồm 241 người trên máy bay và 38 người dưới mặt đất khi phi cơ đâm vào ký túc xá sinh viên. 67 người khác bị thương nặng.

Phần lớn gia đình nạn nhân đã nhận bồi thường tạm thời từ Air India, khoảng 21.500 bảng (gần 740 triệu đồng). Ramesh đã nhận khoản này và có thể yêu cầu bồi thường thêm cho các chấn thương tâm lý, thể chất.

Tuy nhiên, cố vấn của Ramesh, ông Sanjiv Patel và Radd Seiger, chỉ trích Air India không giữ lời hứa "coi nạn nhân như gia đình", cho rằng anh bị đối xử như "cái tên trên bảng tính". Ông Patel kêu gọi CEO Campbell Wilson gặp mặt trực tiếp để "sửa chữa mọi việc".

Hiện trường vụ rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ hôm 12/6. Ảnh: Reuters

Air India (thuộc Tập đoàn Tata) tuyên bố "ý thức sâu sắc trách nhiệm" và "ưu tiên" chăm sóc Ramesh. Hãng cho biết đã đề nghị một cuộc gặp với đại diện của anh.

Trong khi đó, người thân các nạn nhân vẫn tức giận với báo cáo sơ bộ của Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Ấn Độ (AAIB) hồi tháng 7. Báo cáo dấy lên đồn đoán về lý do công tắc nhiên liệu bị ngắt đột ngột sau cất cánh và nghi vấn liệu đây có phải hành động cố ý.

Minh Phương (Theo The Guardian, People)