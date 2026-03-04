Nơi có căn hộ rẻ hơn ôtô ở Trung Quốc

Với giá từ 3.000 USD, người Trung Quốc có thể tìm mua được căn hộ ở Hạc Cương, nơi được xem là điển hình của giảm phát bất động sản.

Hạc Cương (Hegang) thuộc tỉnh Hắc Long Giang, được mệnh danh là thành phố có nhà nhiều hơn người, sau khi các mỏ than đóng cửa khiến người trẻ rời đi. Nhưng gần đây, giá nhà rẻ đến "kinh ngạc" giúp địa phương bắt đầu thu hút cư dân mới, theo AP.

Yang Xuewei, một môi giới, cho biết giá căn hộ hiện rẻ hơn ôtô, giúp việc bán hàng rất dễ dàng. Cụ thể, chỉ với 3.000 USD, khách hàng có thể tìm mua được căn hộ một phòng ngủ. Trong khi đó, căn hộ 4 phòng ngủ giá khoảng 13.000 USD.

Với mức giá này, anh đã bán được hơn 100 căn hộ cho khách hàng khắp cả nước. Thậm chí, một số người nước ngoài đã liên hệ khi xem các video tham quan nhà trực tuyến của anh. "Tôi không biết về các thành phố lớn, tôi chưa bao giờ sống ở đó. Tôi chỉ có thể nói rằng sống ở Hạc Cương rất dễ chịu", Yang mô tả.

Theo Reuters, những người mua nhà Trung Quốc với ngân sách eo hẹp từ lâu đã tìm đến Hạc Cương. Từ năm 2024, nơi đây được xem là đại diện cho tình trạng giảm phát bất động sản, với các hashtag "Hegang-isation", "HegangHomePrices" thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Một góc thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, ngày 2/1/2020. Ảnh: Reuters

Năm 2025, tờ Lianhe Zaobao (Singapore) cho biết mạng xã hội Trung Quốc từng xôn xao với chia sẻ của hai người mua nhà ngoại tỉnh chuyển đến Hạc Cương. Theo đó, nữ họa sĩ Zhao, 25 tuổi, từng thuê căn hộ ở Nam Kinh, quyết định chi 15.000 nhân dân tệ (khoảng 2.200 USD) để mua căn hộ 46 m2.

Sau đó, Zhao chi gần 50.000 nhân dân tệ (gần 7.300 USD) để sửa sang toàn bộ nơi ở mới. Cô cho biết chi phí điện nước, đi lại, ăn uống mỗi tháng ở thị trấn khoảng 3.000 nhân dân tệ (tương đương 435 USD) mỗi tháng. "Ở đây trời trong xanh, phong cảnh đẹp, cuộc sống rất tiện lợi", cô nhận xét. Hay Xiao Hao, sinh năm 1990, mua căn hộ 70 m2 ở Hạc Cương với giá 40.000 nhân dân tệ (hơn 5.800 USD).

Căn hộ rẻ hơn ôtô tại Hạc Cương có thể cá biệt, nhưng giá nhà ở Trung Quốc vẫn trên đà giảm. Theo khảo sát của China Index Academy, giá nhà mới tháng 2 tại 100 thành phố hàng đầu giảm 0,04% so với tháng 1, mức sụt mạnh nhất kể từ cuối 2022.

Nhu cầu mua nhà vẫn ở mức thấp, bất chấp các chính sách hỗ trợ kể từ khi ngành bất động sản rơi vào khủng hoảng năm 2021. Tuần trước, Thượng Hải nới lỏng thêm quy định, gồm cho phép khách hàng đủ điều kiện mua thêm nhà và tiếp cận hạn mức vay thế chấp cao hơn.

"Những biện pháp như vậy có thể tạo ra cú hích ngắn hạn cho thị trường nhưng khó đảo ngược chu kỳ suy thoái diện rộng", ông Larry Hu, Trưởng bộ phận kinh tế Trung Quốc tại Macquarie Group, đánh giá. Theo ông, cần thêm can thiệp chính sách mạnh mẽ hơn của Bắc Kinh để vực dậy thị trường rõ nét.

Trên thị trường chung cư cho thuê, giá căn hộ một số nơi cũng rất rẻ, thu hút khách hàng muốn thoát khỏi cuộc sống áp lực công việc cao và chi phí đắt đỏ ở các thành phố lớn. Tại khu đô thị hoang vắng "Life in Venice" ở Giang Tô, Sasa Chen, 28 tuổi, trả 1.200 nhân dân tệ (168 USD) mỗi tháng cho tiền thuê căn hộ.

Giá nhà tại "Life in Venice" đã giảm hơn một nửa từ khi thị trường bất động sản suy thoái vài năm trước. Năm ngoái, Sasa Chen nghỉ việc với số tiền tiết kiệm 2 triệu nhân dân tệ (290.000 USD). Với giá thuê nhà và chi phí sống thấp - tốn chưa đến 3 USD cho bữa trưa - Chen tính toán rằng có thể nghỉ hưu sớm tại đây.

Giống như Chen, một số người trẻ Trung Quốc quyết định rời các thành phố lớn để mua và thuê các căn hộ giá rẻ ở các khu đô thị ế ẩm hoặc vùng hẻo lánh. Mùa hè 2025, Ban Zhao, 29 tuổi, chuyển đến một thị trấn nhỏ ở tỉnh Vân Nam. Ở đó, chỉ với 800 nhân dân tệ mỗi tháng (110 USD), Ban và bạn trai thuê căn 3 phòng ngủ.

Họ làm việc chưa đến 20 giờ một tuần, dạy yoga trực tuyến để kiếm sống. Thời gian còn lại, Ban đi dạo quanh khu phố, thư giãn với thiên nhiên. "Tôi đang sống ở thiên đường", Ban nói.

Không có số liệu chính xác về số người đã rời bỏ lực lượng lao động Trung Quốc những năm gần đây, nhưng số liệu cho thấy từ 2019 đến 2024, Bắc Kinh đã mất 1,6 triệu người ở độ tuổi 20 và đầu 30.

Giáo sư tài chính Chen Zhiwu tại Đại học Hong Kong cho biết chi phí sinh hoạt cao hơn và ít cơ hội việc làm ở các thành phố lớn đang thúc đẩy mọi người chuyển đến những nơi có chi phí sinh hoạt rẻ hơn. "Đó là điều tự nhiên. Giới trẻ đang đối mặt với thực tế và suy nghĩ rất kỹ về tương lai của mình", ông nói.

Anh Kỳ (theo AP, Reuters, Lianhe Zaobao)