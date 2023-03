Nơi có anh chờ em

Đầu xuân tiết trời thật đẹp, thiên nhiên trở mình dịu dàng như nàng thơ vậy đó.

Thân gửi em, cô gái của lòng anh

Sao chưa đến cho đời tươi nắng ấm

Em à, mấy hôm nay anh chuẩn bị một số câu từ để chia sẻ lên chuyên mục Hẹn hò VnExpress, mong tìm thấy em. Anh đã thử nháp vài bản xong viết thư tốn nhiều năng lượng, cảm xúc cũng khác biệt vì lâu rồi những lá thư tay phần nào bị lãng quên, nên mong ai đó nào đọc được đừng bỏ qua anh nhé.

Anh sinh năm 1985, cao 1,63 m, nặng 58 kg, dáng người hơi nhỏ một chút, sinh sống làm việc ở Thái Thụy, Thái Bình, một huyện gần biển, thiên nhiên êm đềm đầy gió mát, bình dị vậy nên con người anh cũng hiền hòa, dễ mến. Mọi người nói anh sống chậm nhưng anh muốn hướng tới sự cân bằng. Điều đó có ở em không, một cô gái cũng có thiên hướng như vậy. Đừng lo nhé vì nếu em là cô gái năng động, hãy đến và phá vỡ sự im lặng nơi anh; nếu em là cô gái hiền hòa, chúng ta hãy huyên thuyên nói những điều cảm nhận. Với anh, người ấy có thể không phải người phù hợp nhất nhưng khi đã đồng hành, cần sự quan tâm, chia sẻ và giữ gìn.

Ai cũng muốn được đi học, được cống hiến nhưng do những lý do khách quan, anh mới chỉ học hết cấp ba, sau đó đi làm. Anh có một cơ sở nhỏ chạm khắc hoa văn gỗ, sắp tới tiến đến vừa sản xuất vừa kinh doanh (cũng do đặc thù nghề này nên anh ít tiếp xúc với người khác giới). Ít tri thức rồi sau này anh có học thêm ở ngoài đời. Nếu em giỏi, hãy dạy thêm anh nhé, vì mỗi người đều tiềm tàng những khả năng đặc biệt. Anh theo đạo Phật và đang hoàn thiện bản thân mỗi ngày, khuyết điểm có thể sửa đổi, tính cách có thể dung hòa em ha. Ở nhà anh sống với mình mẹ thôi, mọi thứ rất ổn, chỉ thiếu mỗi em. Thực lòng mẹ anh mong em lắm rồi. Hôm rồi anh đọc cho mẹ nghe lá thư của một bạn nữ trên đây, mẹ rất thích.

Sau khi đã trải qua hai mối tình nhưng không đến đích, anh một mình tới giờ, lâu rồi chưa nắm tay ai. Từ một người ít nói lời yêu thương, nay lại thấy nhớ thương một bóng hình dù chưa biết người đến từ tương lai ấy là ai. Em hãy mau xuất hiện nhé. Anh dễ tính mà, chỉ cần em có tấm lòng, một số tiêu chuẩn chỉ để tham khảo, hoặc mọi người hay nói khi gặp và mến nhau rồi, mọi tiêu chuẩn trở nên dư thừa. Em không ở quá xa anh nhé để mình tiện gặp gỡ. Em ít tuổi hơn nhé hoặc nếu hơn chỉ một chút thôi cho tiện xưng hô.

Lần đầu đăng trên chuyên mục Hẹn hò, mong mọi người "đẩy thuyền" giúp. Cảm ơn nhiều.

