Nói chuyện thời tiết lúc giao mùa bằng tiếng Anh

Thời tiết là chủ đề phổ biến để bắt đầu câu chuyện với người khác, từ đó bạn có thể chuyển sang các chủ đề khác.

Thành phố nơi tôi sống ở Mỹ bắt đầu thấy dấu hiệu của mùa xuân. Trời vẫn lạnh nhưng ngày đã dài hơn, hoa xuân nở. Những ngày này, thời tiết thường được nói đến nhiều nhất trong các cuộc gặp gỡ của tôi với bạn bè, đồng nghiệp.

Khi trời đẹp, bạn có thể dùng tính từ và nếu muốn nhấn mạnh thì dùng "so + tính từ" hoặc "such + tính từ + danh từ" để diễn đạt.

Ví dụ: It’s a gorgeous day! (Thật là một ngày đẹp tuyệt!).

It’s such a beautiful day. Have you been outside? (Thật là một ngày đẹp trời. Bạn đã ra ngoài chưa?).

It’s sunny outside. Have you been outside to enjoy it? (Trời bên ngoài đang nắng. Bạn đã có dịp ra ngoài để tận hưởng chưa?).

It’s so sunny and warm today. I’ve seen a lot of students sunbathing on the lawn. (Hôm nay nắng và ấm quá. Mình thấy nhiều sinh viên tắm nắng trên bãi cỏ ngoài trời).

Khi đáp lại, người nói thường thể hiện sự đồng tình và thêm một thông tin gì đó để tiếp tục câu chuyện. Ngoài thì hiện tại đơn, bạn có thể dùng thì hiện tại hoàn thành để nói về việc xảy ra gần đây hoặc thì hiện tại tiếp diễn để miêu tả các hành động đang tiếp diễn.

Ví dụ: Yes, it’s been so nice. Spring is really coming (Ừ, trời đẹp thật. Mùa xuân đang đến rồi nhỉ).

Yes, it’s getting warmer. I see many spring flowers starting to bloom (Ừ, trời đang ấm lên rồi. Mình thấy nhiều hoa xuân đã bắt đầu nở).

Ở thủ đô Washington của Mỹ, mùa xuân là dịp để khách du lịch khắp nơi đến thăm và ngắm hoa anh đào trồng dọc bờ sông Potomac. Thế nên đây cũng là chủ đề nói chuyện khi xuân về nếu bạn ở gần Washington.

Chẳng hạn: It’s so nice, and many cherry trees are blossoming. I’m going to Washington, D.C. this weekend to see cherry blossoms (Thời tiết đẹp quá. Hoa anh đào đang nở. Mình sẽ đi Washington vào cuối tuần này để ngắm hoa anh đào nở).

Hoa anh đào nở trong khuôn viên Đại học Washington. Ảnh: University of WA

Khi thời tiết xấu, cuộc nói chuyện thường xuất hiện những câu than phiền. Một số cấu trúc đặc biệt bạn có thể dùng là: I can’t believe ... hay I can’t wait ...

Ví dụ: I can’t believe that it’s still snowing at this time of the year. I’m so tired of the cold weather (Thật không tưởng được là vẫn còn tuyết vào dịp này. Mình mệt mỏi vì thời tiết lạnh quá rồi).

It was so windy yesterday. We lost power for a short time. Did you? (Hôm qua trời gió to quá. Mình bị mất điện. Còn bạn thì sao?).

The temperatures are so up and down these days. I can’t wait to put away my winter clothes though (Nhiệt độ lên xuống thất thường quá. Mình đang mong mỏi được cất quần áo mùa đông đi đây).

Để đáp lại, bạn có thể cho thấy sự đồng tình: I know. Me too. I’m so tired of the long winter. (Mình biết. Mình cũng vậy. Mình mệt mỏi vì mùa đông dài lắm rồi).

The weather has been crazy for this time of the year, hasn’t it? (Đúng là thời tiết dạo này điên cuồng nhỉ).

Thời tiết là chủ đề muôn thủa để bắt đầu câu chuyện với người quen lẫn người lạ. Khi câu chuyện đã bắt đầu rồi thì bạn có thể chuyển sang các chủ đề khác.

Linh Phùng

(Chủ nhiệm chương trình tiếng Anh cho sinh viên quốc tế, Đại học Chatham, Mỹ)