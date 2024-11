Nội các giàu có của ông Donald Trump

Các lãnh đạo do ông Trump đề cử có tổng tài sản hơn 340 tỷ USD, lớn hơn GDP của hàng chục quốc gia.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump cam kết sẽ hành động vì tầng lớp lao động tại Mỹ. Tuy nhiên, các lãnh đạo do ông đề cử đến nay lại có rất nhiều tỷ phú và triệu phú. Trong đó có người giàu nhất thế giới Elon Musk. Bản thân ông Trump cũng thuộc nhóm người giàu, với tài sản khoảng 5,6 tỷ USD,

Tính toán của giới truyền thông cho thấy nội các của Trump có tổng tài sản hơn 340 tỷ USD. Con số này còn lớn hơn GDP của hàng chục quốc gia.

Doug Burgum - được đề cử làm Bộ trưởng Nội vụ

Doug Burgum phát biểu tại buổi vận động cử tri của ông Donald Trump tại Michigan ngày 4/11. Ảnh: AFP

Năm 2001, Burgum từng kiếm hơn 1,1 tỷ USD nhờ bán công ty phần mềm Great Plains của mình cho Microsoft. Ông từng làm 2 nhiệm kỳ Thống đốc Bắc Dakota. Sau khi dừng cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 12/2023, ông quay sang ủng hộ Trump.

Burgum cũng được Trump đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Năng lượng Quốc gia (NEC). Cơ quan này sẽ có sự tham gia của tất cả bộ, ngành liên quan đến quá trình cấp phép, sản xuất, phân phối, quản lý, vận chuyển mọi loại năng lượng của Mỹ.

Howard Lutnick - được đề cử làm Bộ trưởng Thương mại

Là CEO công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald, Lutnick hiện có tài sản hơn 1 tỷ USD. Lutnick có mối quan hệ lâu năm với Trump. Ông là đồng chủ tịch đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử và Lutnick đã giúp huy động hàng triệu USD cho chiến dịch của Trump. Ông cũng ủng hộ việc áp thuế nhập khẩu trên diện rộng và thúc đẩy ngành công nghiệp tiền số.

Linda McMahon - được đề cử làm Bộ trưởng Giáo dục

McMahon là đồng sáng lập World Wrestling Entertainment - công ty đấu vật giải trí của Mỹ. Bà từng quyên góp 6 triệu USD cho chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 1 của Trump. Sau đó, McMahon còn làm Giám đốc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) trong nhiệm kỳ của ông. Bà hiện sở hữu khối tài sản 2,5 tỷ USD cùng chồng Vince McMahon - đồng sáng lập WWE.

Elon Musk - được đề cử lãnh đạo Ban hiệu suất Chính phủ

Ông Donald Trump và tỷ phú Elon Musk trong cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania hôm 5/10. Ảnh: AFP

CEO Tesla và SpaceX Elon Musk đã rót ít nhất 130 triệu USD vào chiến dịch tranh cử của Trump. Ông cũng sử dụng X để tuyên truyền cho Tổng thống đắc cử Mỹ.

Theo Forbes, tài sản của Musk hiện vào khoảng 320 tỷ USD. Từ khi Trump tái đắc cử, Musk đã có thêm hơn 60 tỷ USD. Các công ty của ông đã nhận số hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD từ chính phủ Mỹ. Musk sẽ lãnh đạo Ban hiệu suất Chính phủ, với mục tiêu cắt giảm quy định không cần thiết, giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang.

Jim O’Neill - đề cử vào chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Jim O’Neill từng là quan chức y tế dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush. Sau này, ông làm CEO Thiel Foundation - quỹ từ thiện của tỷ phú đầu tư Peter Thiel. O’Neill từng giúp Thiel và nhà đầu tư Ajay Royan lập công ty đầu tư mạo hiểm Mithril Capital Management, sau đó làm việc tại đây.

Jim Phelan - đề cử cho vị trí lãnh đạo Hải quân

Phelan là nhà sáng lập công ty đầu tư Rugger Management ở Palm Beach. Ông cũng từng quản lý đầu tư cho Micheal Dell - nhà sáng lập Dell Technologies.

Phelan được cho là từng tổ chức sự kiện quyên góp cho chiến dịch tranh cử của Trump hè này tại căn nhà 38 triệu USD của ông ở Aspen, Colorado. Ông cũng là nhà sưu tầm nghệ thuật, với nhiều tác phẩm của Chagall, Dubuffet và Picasso.

Vivek Ramaswamy - được đề cử lãnh đạo Ban hiệu suất Chính phủ

Ramaswamy là cựu lãnh đạo trong lĩnh vực dược phẩm. Ông từng tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ trước khi từ bỏ và quay sang ủng hộ Trump. Tài sản của Ramaswamy ước tính vào khoảng 1,1 tỷ USD, theo Forbes. Số tiền này chủ yếu đến từ Roivant Sciences - công ty dược phẩm ông thành lập năm 2014. Ramaswamy sẽ lãnh đạo Ban hiệu suất Chính phủ cùng Elon Musk.

Steve Witkoff - đặc phái viên Trung Đông

Tài phiệt bất động sản Steve Witkoff hiện có khối tài sản khoảng 500 triệu USD. Ông được cho là có mối quan hệ lâu năm với các quỹ đầu tư ở Trung Đông. Dù không có kinh nghiệm ngoại giao Witkoff được Trump chọn vào vị trí này nhờ kỹ năng đàm phán bất động sản.

Scott Bessent - đề cử vào chức Bộ trưởng Tài chính

Bessent từng làm việc tại Soros Fund Management - quỹ đầu tư do tỷ phú George Soros sáng lập. Ông được coi là lựa chọn an toàn của Trump cho chức vụ này, so với các đề cử phi truyền thống trước đó tại các lĩnh vực khác. Nếu được chọn, Bessent sẽ chịu trách nhiệm cố vấn về các chính sách thuế, kinh tế, tài chính trong và ngoài nước.

Bessent được cho là có khối tài sản tỷ USD. Dù vậy, con số chính xác không được công bố. Tài sản của ông không được thống kê trong các danh sách người giàu như Forbes hay Bloomberg Billionaires Index.

Hà Thu (theo US News, Independent)