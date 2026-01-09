'Nỗi buồn chiến tranh' ra khỏi danh sách 50 tác phẩm xuất sắc sau thống nhất

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết nhà văn Bảo Ninh có nguyện vọng rút "Nỗi buồn chiến tranh" ra khỏi danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu sau ngày đất nước thống nhất.

Sáng 9/1, qua thông cáo báo chí, Bộ cho biết nhận được thư của nhà văn Bảo Ninh hai ngày trước đó. Sau khi rà soát tiêu chí, đánh giá lại toàn diện, tổng thể quá trình bình chọn, cũng như "trao đổi, lắng nghe ý kiến và tôn trọng nguyện vọng của tác giả", Bộ quyết định đưa cuốn tiểu thuyết ra khỏi danh sách công bố ở lễ vinh danh hồi tháng 11/2025.

Bìa cuốn ''Nỗi buồn chiến tranh''. Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tiếp tục hoàn thiện quy trình xét chọn, tôn vinh tác phẩm trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, nhất là với các hoạt động có quy mô lớn và tác động xã hội sâu rộng, "nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan và sự đồng thuận trong xã hội", thông cáo nêu.

Nhà văn Bảo Ninh. Ảnh: Thạch Thảo

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch