Nồi bánh chưng đổ cắt đứt lìa ngón tay nam thanh niên

Đồng NaiTrong lúc chuẩn bị nấu bánh chưng Tết, nồi bánh bất ngờ đổ đập vào tay trái nam thanh niên 25 tuổi cắt đứt lìa ngón tay.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cùng với phần ngón tay bị đứt. Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu nối lại ngón tay cho bệnh nhân. Êkíp cắt lọc, nối siêu vi phẫu động mạch (lấy động mạch để ghép thêm do dập đứt nhiều), tĩnh mạch, thần kinh, nối gân và kết hợp xương bằng các sợi chỉ siêu nhỏ - nhỏ hơn sợi tóc.

Ngày 13/2, đại diện bệnh viện cho hay sau hai ngày phẫu thuật, ngón tay bệnh nhân đã hồng hào và hồi lưu máu tốt.

Cùng ngày, một người đàn ông 56 tuổi cũng bị đứt lìa một ngón ở bàn tay trái do tai nạn lao động được đưa vào viện cấp cứu. Các bác sĩ phẫu thuật nối thành công ngón tay cho bệnh nhân này.

"May mắn khi xảy ra tai nạn hai bệnh nhân đều ở gần bệnh viện nên chuyển cấp cứu nhanh, nối lại ngón sớm nên khả năng phục hồi cao", đại diện bệnh viện cho biết.

Nam bệnh nhân 56 tuổi được mổ kịp thời nối ngón tay. Ảnh: Thái Hà

Phước Tuấn