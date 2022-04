Nổi ban thân mình cảnh báo bệnh giang mai

Hà NộiNam thanh niên 22 tuổi, quan hệ tình dục không an toàn nhiều lần, khi thấy nổi ban vùng thân, anh tự test nhanh phát hiện dương tính giang mai.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám lại ngày 13/4. Anh cho biết khoảng hơn một tháng trước thấy xuất hiện ban đỏ trên da vùng mạn sườn hai bên, vùng da bìu và kèm rụng tóc, song vì thấy các ban đỏ không ngứa, không đau rát và bản thân không mệt mỏi, sốt nên người bệnh chủ quan không đi khám. Sau đó, các ban đỏ mất dần đi để lại các vết loang lổ trên da. Thấy biểu hiện lạ, bệnh nhân tìm hiểu và tự test nhanh giang mai, kết quả dương tính.

Các bác sĩ dựa trên dấu hiệu trên lâm sàng, chẩn đoán sơ bộ theo dõi giang mai, sau đó chỉ định bệnh nhân làm hai xét nghiệm để khẳng định chẩn đoán. Người bệnh xác định bị giang mai, được tư vấn phác đồ điều trị, chế độ dinh dưỡng nâng cao thể trạng.

Nốt vảy đỏ ở bàn tay là dấu hiệu của bệnh giang mai. Ảnh: Buoy Health.

Bác sĩ Lê Thị Lan Anh, Khoa Da liễu, người trực tiếp thăm khám, cho biết giang mai là bệnh truyền nhiễm lây chủ yếu qua hoạt động tình dục, do xoắn khuẩn treponema pallidum gây ra. Vi khuẩn giang mai xâm nhập trực tiếp vào cơ thể qua nhiều con đường như quan hệ không an toàn, hoặc qua các vết xước trên da và niêm mạc khi tiếp xúc với dịch tiết từ tổn thương giang mai. Người có nguy cơ cao mắc khi quan hệ tình dục không an toàn, có nhiều bạn tình, quan hệ tình dục đồng giới...

Ngoài ra, giang mai còn lây từ mẹ sang con, qua đường máu, tiếp xúc ngoài da, tức khi các tổn thương ngoài da tiếp xúc với dịch nhầy, máu... mang xoắn khuẩn giang mai, nguy cơ nhiễm rất cao.

Theo bác sĩ, bệnh này chia làm ba giai đoạn. Ngoài ra, những trường hợp không có biểu hiện lâm sàng, chỉ vô tình phát hiện qua xét nghiệm kiểm tra định kỳ được gọi là giang mai kín (hay giang mai tiềm ẩn).

Ở giai đoạn 1, các triệu chứng thường xuất hiện 10 ngày đến ba tháng sau khi người bệnh tiếp xúc vi khuẩn với dấu hiệu có thể nhìn thấy một hoặc nhiều săng giang mai (vết trợt nông, hình tròn hay bầu dục) xuất hiện ở quy đầu, dương vật, bìu ở nam giới hoặc mép âm hộ, môi lớn, môi bé ở nữ giới.

Sang giai đoạn 2, người bệnh xuất hiện các triệu chứng phát ban ở da gây ra vết loét nhỏ, màu nâu đỏ, các vết loét trong miệng, âm đạo hoặc hậu môn, sốt, đau đầu, rụng tóc, đau cơ.

Trường hợp nam bệnh nhân này có ban đỏ loang lổ trên người kèm rụng tóc, tức đã có một trong những dấu hiệu đặc trưng của giang mai giai cùng kết quả xét nghiệm dương tính, nên được khẳng định chẩn đoán giang mai giai đoạn 2.

Nếu không được thăm khám và điều trị kịp thời, bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn tiềm ẩn. Lúc này bệnh nhân sẽ không có dấu hiệu nào, nhưng virus vẫn tồn tại trong cơ thể và có thể tiến triển đến giai đoạn muộn. Khi đó, hậu quả để lại sẽ khôn lường với sức khỏe như ảnh hưởng khả năng sinh con, chất lượng sống và các vấn đề não, hệ thần kinh, đột quỵ...

Giang mai được coi là căn bệnh nguy hiểm thứ hai sau HIV/AIDS. Để phòng tránh, bạn nên xây dựng đời sống tình dục lành mạnh, chung thủy một vợ một chồng, quan hệ tình dục an toàn, vệ sinh vùng kín sạch sẽ, đặc biệt là thời điểm trước và sau khi quan hệ. Bên cạnh đó, người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng hoặc một năm /lần.

Bệnh giang mai có thể truyền từ mẹ sang thai nhi trong bụng qua nhau thai hoặc âm đạo. Vì thế trước khi mang thai, nữ giới nên khám định kỳ tại các bệnh viện để biết có mắc bệnh giang mai hay các bệnh truyền nhiễm khác không. Ngoài ra, để tránh lây nhiễm, chị em nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với máu, hoặc đồ dùng cá nhân của người bệnh.

Bệnh giang mai ở nam rất khó chẩn đoán và dễ bỏ chủ quan bỏ qua. Vì vậy, khi người bệnh nghi ngờ có những triệu chứng giang mai nên đến ngay cơ sở y tế thăm khám ngay để được chẩn đoán và chữa trị kịp thời.

Trường hợp bệnh nhân đang trong giai đoạn điều trị, lưu ý không quan hệ tình dục; tăng cường dinh dưỡng, rau xanh, hoa quả giàu vitamin C, uống nhiều nước đặc biệt nước cam, nước chanh; nghỉ ngơi, hạn chế căng thẳng, mất ngủ; tập thể dục nâng cao sức đề kháng.

Thúy Quỳnh