Nỗi ân hận của người mẹ 'bắt hai con chết cùng'

Trung QuốcThấy cuộc sống bế tắc, Tôn Lạc Xu hẹn chồng kéo theo hai con gái 8 tuổi cùng tự tử, mình Xu được cứu sống nhưng phải nhận án tử hình.

Tối 26/4/2020, Tôn Lạc Xu và chồng là Tôn Chấn Đào tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc cùng hai con gái song sinh 8 tuổi. Hai ngày sau, gia đình bốn người được phát hiện, cuối cùng chỉ có Xu sống sót.

Gần một năm sau, mẹ Đào tự tử. Năm 2022, Xu bị kết án tử hình.

Gia đình Xu muốn chi tiền để đổi mạng sống cho cô, nhưng gia đình Đào không chấp nhận bồi thường. Người thân đôi bên chỉ trích lẫn nhau, đều cho rằng đối phương phải chịu trách nhiệm về bi kịch.

Cuộc hôn nhân 'sai ngay từ đầu'

Sau vụ việc, người thân của cặp đôi nhìn lại cuộc hôn nhân và cố gắng tìm ra điềm báo trước của bi kịch. Họ đều nói rằng cuộc hôn nhân này đã sai ngay từ đầu.

Năm 2010, Đào, 22 tuổi, gặp Xu, 20 tuổi, tại đám cưới họ hàng. Xu có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, da trắng. Trong khi đó, Đào có vẻ ngoài bình thường, tính cách thành thật, hướng nội, dễ xấu hổ. Cả hai đều bỏ học khi hết cấp hai, đi làm công nhân ở nhà máy gần thôn. Hai gia đình chỉ cách nhau hai phút đi bộ, điều kiện tương đồng.

Để theo đuổi Xu, Đào mỗi ngày đưa đón cô đi làm, chuẩn bị bữa trưa. Bố mẹ Xu đều cho rằng anh ta là người đáng tin cậy. Sau một năm hẹn hò, họ tổ chức đám cưới vào tháng 7/2011.

Đào từng nói riêng với em vợ Tôn Minh Hiên, sinh năm 1997, rằng anh rất hài lòng khi cưới được một người vợ xinh đẹp và đảm đang.

Sau khi cặp song sinh ra đời, áp lực tài chính của đôi vợ chồng trẻ ngày càng tăng. Một hộp sữa bột có giá 300-400 nhân dân tệ (NDT), sữa cho hai đứa trẻ phải mua theo thùng. Khi con đến tuổi đi học, Xu gửi con đến trường song ngữ tư thục. Học phí cho hai con là 16.000 NDT một năm.

Xu phải về xin tiền mẹ, bà Vương Tú Cầm, để trang trải cuộc sống. Trong nhiều năm, ngoài việc giúp con gái đóng bảo hiểm xã hội, cho đến trước khi xảy ra vụ việc, bà Cầm đã đưa cho Xu gần 100.000 NDT. Đào cũng vay tiền Hiên, hai khoản vay cuối cùng lần lượt là 5.000 NDT và 1.000 NDT.

Gia đình Xu đổ lỗi cho Đào phải chịu trách nhiệm về cuộc hôn nhân thất bại, gia đình Đào thì nghĩ ngược lại.

Người thân của Xu cho biết nhiều lần chứng kiến Đào bỏ việc để lướt Internet, cho rằng anh ta không chăm chỉ làm việc, không biết kiếm tiền. Người nhà của Đào lại cho rằng chính Xu tiêu hoang, không biết vun vén. Kể từ khi nghỉ việc ở nhà máy vào cuối 2019, Xu không đi làm để chăm sóc các con học trực tuyến tại nhà. Cuối tháng 2/2020, cô bắt đầu kinh doanh quần áo online nhưng chỉ hoạt động cầm chừng.

Xu từng muốn ly hôn, đưa hai con đi, nhưng người xung quanh khuyên rằng nếu ly hôn sẽ không thể gánh nổi chi phí nuôi con và phải đối mặt với những lời đồn đại trong làng.

Tuy nhiên, rạn nứt trong hôn nhân ngày càng lớn và dường như không có khả năng hàn gắn. Họ bắt đầu ly thân, Đào chuyển ra sống trong căn phòng nhỏ ngoài sân nhà mình. Đôi bên nghi ngờ người kia không chung thủy. Tin đồn tình cảm của Xu khiến Đào giận dữ, còn Xu từng phát hiện bao cao su trong túi Đào.

Căn phòng nhỏ Tôn Chấn Đào từng ở sau khi ly thân. Ảnh: Southern Weekend

Bữa tối cuối cùng

Ngày 11/6/2020, Xu bị cảnh sát thẩm vấn lần đầu tiên sau hai tháng được cứu chữa trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Theo lời khai của cô, bi kịch bắt đầu vào một buổi tối tháng 11/2019.

Như thường lệ, sau khi tan làm về, Đào bắt đầu phàn nàn với vợ rằng công việc ở nhà máy không suôn sẻ, quan hệ với đồng nghiệp không tốt. Đã nghe những lời này quá nhiều, Xu thấy phiền chán từ lâu.

Dân làng, đồng nghiệp đều biết cặp vợ chồng trẻ thường xuyên cãi vã, thậm chí ly thân. Xu không chỉ một lần phàn nàn với bạn bè rằng hôn nhân không như ý, vì nuôi dạy con nên phải chịu đựng.

Nhưng vào buổi tối tháng 11/2019 đó, Xu nói với Đào: "Thực sự sống đủ rồi, cùng chết đi cho xong". "Được thôi", Đào bất ngờ trả lời. Họ bàn nhau đưa cả hai con gái đang học lớp 2 đi theo.

Ngày 17/12/2019, Xu tìm kiếm trên mạng "Cách tự tử bằng cách đốt than thành công 100%". Một tối sau Tết Nguyên đán 2020, Đào chuẩn bị than, Xu đốt bếp than rồi đem vào phòng ngủ. Cô đóng cửa ra vào và cửa sổ rồi nằm xuống giường cùng hai con. Nhưng không biết vì lý do gì, Đào lặng lẽ dời bếp than ra ngoài vào đêm khuya.

Xu lại nghĩ ra cách uống thuốc tự tử. Cô tìm thấy loại thuốc N, vốn để điều trị bệnh tâm thần phân liệt và chỉ có thể mua khi có đơn thuốc của bác sĩ được cấp phép. Xu lên mạng tìm người viết cho đơn thuốc và mua 20 lọ thuốc chia làm ba đợt.

Ngày 29/2/2020, cô mua lần đầu 10 lọ thuốc, chụp ảnh gửi cho Đào, anh ta đòi mua thêm. Ngày 19/3, cô đặt thêm năm lọ nữa. Xu lo con còn nhỏ không nuốt được thuốc nên dùng cối nghiền thuốc thành bột.

Ngày 18/4, Xu mua thêm năm lọ thuốc theo lời Đào, sau đó đưa thuốc cho anh ta và nói: "Thuốc mua về rồi đây". Đào không nói gì, cầm thuốc đi. Anh ta đến gặp chủ nhà máy, nói nhà có việc, xin nghỉ ba tháng nhưng chỉ được đồng ý cho nghỉ 20 ngày.

Vào 18h20 ngày 26/4, Đào đến một quán ăn nhỏ trong thôn để mua đồ ăn cho bữa tối cuối cùng của họ - món mì gà ăn kèm thịt viên và rau thơm. Khi khám nghiệm tử thi sau đó, trong dạ dày Đào và hai con gái vẫn còn mì chưa tiêu hóa hết.

Lúc 19h, trong phòng khách, Xu xé năm hộp thuốc N đã chuẩn bị sẵn, vứt bao bì. Mỗi lọ chứa 100 viên tròn nhỏ màu vàng nhạt, không mùi không vị. Mỗi viên có liều lượng 25 mg.

Lúc 19h47 ngày 26/4, Đào đi vứt rác. Sau khi về nhà, anh ta đến phòng mẹ đón con về với lý do mai cho đi chơi sớm. Ngày thường, hai đứa trẻ ăn ở cùng bà nội.

Xu lấy hai chai trà sữa vị khoai môn đã chuẩn bị từ trước, pha hai lọ bột thuốc N vào mỗi cốc rồi đưa cho con. Xu nói "Uống đi", hai bé gái ngoan ngoãn cầm cốc uống. Đào đứng bên cạnh nhìn, không nói gì.

Khi hai đứa trẻ chưa uống hết, Xu nói: "Lên giường ngủ đi". Sau đó, cô vào phòng ngủ, dùng một lon bia để uống năm lọ thuốc N. Cô nằm giữa hai đứa trẻ, mỗi tay ôm một đứa, nghĩ bụng "ba mẹ con sẽ cùng chết".

Không ai biết Đào uống thuốc khi nào và như thế nào. Đoạn video cuối cùng cho thấy, vào lúc 20h08 tối 26/4, Đào ra góc sân vứt rác, hai phút sau quay lại. Cảnh sát tìm thấy bốn chai thuốc N và hai lon bia rỗng trong túi rác.

Tòa sơ thẩm cho rằng tại hiện trường không có dấu vết đánh nhau, một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh sẽ khó uống năm lọ thuốc nếu không tự nguyện.

Vào khoảng thời gian xảy ra sự việc, lúc 19h, Hiên từng đến trước cổng nhà Đào, định tìm chị nhờ làm bánh nướng kẹp thịt. Đèn ở cổng vẫn sáng, trong nhà không nghe thấy tiếng động nào. Anh ta đang định đẩy cửa thì bỗng nhận được điện thoại nên bỏ đi.

Theo bác sĩ, liều dùng tối đa với thuốc N là 900 mg mỗi ngày, hầu hết mọi người trong gia đình Xu đều dùng gấp 10 lần lượng đó. Hấp thụ quá nhiều thuốc N có thể gây bất tỉnh thậm chí hôn mê, đồng thời gây tổn thương phổi hoặc suy hô hấp, ngưng tim.

Hai ngày sau, lúc 7-8h, bố Xu nhận được cuộc gọi từ nhà trường thông báo hai cháu gái nghỉ học trực tuyến hai ngày liên tiếp, bố mẹ chúng cũng mất liên lạc. Ông đến nhà Đào, mở cửa phòng ngủ thì thấy hai người lớn nằm dưới đất và hai đứa trẻ nằm trên giường.

Sau khi cấp cứu, chỉ Xu sống sót.

Tôn Lạc Xu và hai con gái sinh đôi. Ảnh: Southern Weekend

Mối thâm thù giữa hai gia đình

Trong lần thẩm vấn đầu tiên vào ngày 11/6/2020, Xu thừa nhận mua thuốc và cho con uống thuốc. Ba lần lấy lời khai tiếp theo đều bổ sung thêm các chi tiết dựa trên cuộc thẩm vấn đầu tiên. Cơ quan công an cũng tìm thấy chiếc cối dùng để nghiền thuốc dựa trên lời khai của Xu.

Nhưng đến ngày 12/10/2020, Xu bất ngờ rút lại lời khai khi bị viện kiểm sát thẩm vấn. Cô cho biết trong lần đầu tiên đốt than, Đào là người mang bếp than vào phòng, cũng chính Đào mở lời đề nghị tự tử bằng cách uống thuốc N. Vào đêm xảy ra sự việc, Đào nói: "Chuẩn bị xong rồi, uống thuốc đi", thuốc của hai đứa trẻ cũng do Đào cho uống.

Khi kết thúc cuộc thẩm vấn, kiểm sát viên hỏi: "Những gì cô nói bây giờ không nhất quán với những gì cô đã nói với cơ quan công an trước đây. Tại sao?". Xu trả lời: "Lúc đó tôi muốn chết, bây giờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy, tôi vẫn còn bố mẹ, tôi muốn nói ra sự thật".

Gần một năm sau vụ việc, vào ngày 25/3/2021, mẹ Đào uống thuộc độc tự tử tại nhà. Gia đình Đào chỉ còn chị gái Tôn Hồng.

Hận cũ chưa dứt lại thêm thù mới, hai gia đình gần như không qua lại. Bí thư chi bộ thôn đến hòa giải nhưng Hồng không chấp nhận.

Theo Xu, cô và Hồng kết thù từ năm 2015. Phía nam nhà Đào có 5-6 mẫu đất hoang. Xu cho rằng Hồng đã kết hôn sinh con, phần đất đó thuộc về Đào và hai con của cô. Nhưng Hồng và mẹ chồng không nghĩ như vậy. Vì mảnh đất này, Xu đoạn tuyệt với Hồng. Sau đó, một bức tường được xây ở giữa sân nhà họ Tôn để ngăn cách nhà bố mẹ và nhà Đào, họ ra vào riêng biệt bằng cửa đông và cửa tây. Phải đến tháng 5/2017, sau khi bố Đào qua đời, bức tường mới được phá bỏ.

Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử tội giết người của Xu vào tháng 1/2022, công tố viên đề nghị xem xét cái chết của mẹ Đào khi yêu cầu hình phạt nghiêm khắc: "Vụ án này đã khiến mẹ Đào không chịu nổi áp lực tinh thần, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là tự tử liên hoàn".

Công tố viên cũng chỉ ra rằng sau khi bị bắt, thái độ nhận tội của Xu ban đầu tương đối tốt, nhưng sau đó đã thay đổi suy nghĩ: "Cho đến nay, cô ta phủ nhận mọi tình tiết gây án quan trọng nhằm trốn tránh trách nhiệm, không thành thật ăn năn". Cơ quan công tố đề nghị tuyên án tử hình Xu.

Ngày 28/1/2022, Xu nhận án tử hình. Tòa cho rằng Xu mua thuốc gây chết người vì sự bi quan và mệt mỏi với cuộc sống, cho hai con nhỏ uống thuốc, hẹn chồng cùng tự tử, tước đoạt mạng sống của người khác một cách bất hợp pháp và gây ra cái chết của ba người, cấu thành tội Cố ý giết người.

Hiên không thể tin vào kết quả này. Luật sư nói với anh ta rằng "mức án thông thường là 7-8 năm tù", nhưng quyết định của tòa là án tử hình, lập tức thi hành.

Khi thẩm phán hỏi có kháng cáo không, Xu trả lời "không". Nhưng năm ngày sau, cô vẫn viết đơn kháng cáo trong trại giam, nói rằng không thể chấp nhận việc Tôn Hồng đứng ở vị trí người nhà của nạn nhân. "Không có cô ta thì sẽ không có chuyện gì xảy ra", Xu nói.

Hiên một mình bôn ba, tìm luật sư kháng cáo. Họ hy vọng chi tiền bồi thường đổi lấy đơn xin tha tội của Hồng để giành cơ hội sống cho Xu. Gia đình tính bán xe, bán cửa hàng, gom góp, vay mượn khắp nơi cho đủ một triệu NDT.

Tuy nhiên, Hồng và người thân không chấp nhận đề nghị của luật sư: "Chúng tôi không cần bồi thường, chỉ muốn cô ta chết".



Gia đình Xu cho biết họ và Hồng là "kẻ thù không đội trời chung".

Lời hối hận muộn màng

Ngày 22/12/2023, TAND cấp cao tỉnh Sơn Đông xét xử phúc thẩm vụ án Tôn Lạc Xu.

Trong lời trình bày cuối cùng, Xu giải thích lý do rút lại lời khai ban đầu. Xu nói rằng, trong thâm tâm, cô thừa nhận tội ác mình gây ra: "Tôi luôn không dám thừa nhận và cự tuyệt thừa nhận lỗi lầm của mình. Tôi không muốn tin, cũng không dám đối mặt với cái chết của con gái do lỗi lầm của mình gây ra".

"Tôi lừa dối bản thân bằng những lời nói dối mình bịa ra. Khi nói dối nhiều rồi, tôi cũng tin chúng là sự thật, cho nên mới tức giận khi bị vạch trần. Điều nực cười là, kẻ đáng chết nhất là tôi thì cuối cùng lại là người duy nhất sống sót. Đây là hình phạt nặng nề nhất mà ông trời giáng xuống cho tôi".

Tòa án tỉnh Sơn Đông cho rằng Xu cố tình tước đoạt mạng sống của hai con ruột một cách bất hợp pháp và cung cấp thuốc cho chồng tự tử, khiến ba người thiệt mạng, hành vi phạm tội cực kỳ nghiêm trọng. Tòa ra phán quyết giữ nguyên án tử hình, đệ trình lên TAND Tối cao để phê chuẩn.

Ngày 7/3/2024, Xu, đang ở trại giam Duy Phường, nhận được phán quyết của phiên tòa phúc thẩm sớm hơn người thân. Cô viết một lá thư từ biệt bố mẹ và em trai. Xu nói không sợ bị hành quyết, chỉ thấy hối lỗi: "Hãy cố gắng sống tốt, quên con đi!".

Trong bốn năm theo đuổi kiện tụng, gia đình Xu đã quá mệt mỏi. Bà Cầm thường nói với những người xung quanh rằng lúc đầu khi hai người đòi ly hôn, cho con gái ly hôn luôn thì đã không ra cơ sự.

Tuệ Anh (Theo Southern Weekend)