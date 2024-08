Nơi an giấc của ba vua triều Nguyễn sau trùng tu

An Lăng, nơi an táng, thờ tự ba vua triều Nguyễn gồm vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân, nằm trên đường Duy Tân ở phường An Cựu. Lăng rộng gần 6 ha, ngoài lăng vua và hoàng hậu còn có 42 mộ xây của ông hoàng bà chúa cùng 121 mộ đất của con cháu vua Nguyễn.

Công trình được trùng tu 5 năm trước với tổng kinh phí 40 tỷ đồng.