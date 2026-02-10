Nỗi ám ảnh phòng tắm không vách ngăn tại khách sạn

Xu hướng thiết kế không gian mở tại nhiều khách sạn hiện đại đang khiến không ít du khách rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì thiếu sự riêng tư.

Tường gạch nhà tắm thay bằng các tấm kính mờ hoặc vách ngăn lửng vốn được coi là giải pháp kiến trúc đột phá tại nhiều khách sạn hiện đại, nhưng thực tế lại đang gây ra nhiều bất tiện cho du khách.

Tại một số đô thị lớn như London hay New York, nhiều khách sạn mới chọn cách lắp đặt bồn cầu trong các cabin kính chỉ được dán mờ một phần. Thiết kế này khiến hình dáng người bên trong vẫn hiện rõ từ khu vực giường ngủ, không giải quyết được các vấn đề về âm thanh và mùi. Đối với những cặp đôi mới hẹn hò, gia đình có con nhỏ hoặc đồng nghiệp đi công tác cùng nhau, kiểu thiết kế này tạo ra những tình huống khó xử khi mọi hoạt động cá nhân đều trở thành trải nghiệm chung bất đắc dĩ.

Phòng khách sạn thiết kế phòng tắm mở với vách ngăn kính. Ảnh: rilueda/iStockphoto

Tình trạng phòng tắm thiếu riêng tư xuất hiện ở nhiều phân khúc, từ nhà nghỉ bình dân đến resort cao cấp. Các hình thức phổ biến bao gồm bồn tắm đặt ngay giữa phòng, cửa trượt có khe hở lớn, hoặc thậm chí rèm che được lắp ở phía ngoài cửa sổ phòng tắm. Trên các diễn đàn du lịch như TripAdvisor hay Reddit, làn sóng phản đối xu hướng này ngày càng tăng mạnh, cho thấy sự lệch pha giữa tư duy thẩm mỹ của kiến trúc sư và nhu cầu thực tế của người dùng.

Để giải quyết vấn đề này, Sadie Lowell, chuyên gia marketing người Mỹ, đã thành lập trang web Bringbackdoors.com vào cuối năm 2025. Đây là cơ sở dữ liệu giúp du khách nhận diện các khách sạn có phòng tắm đảm bảo riêng tư.

Trang web của Lowell phân loại các khách sạn theo nhiều mức độ. Nhóm "vi phạm nghiêm trọng nhất" bao gồm những phòng tắm buộc khách phải ra ngoài sảnh chờ nếu không muốn gây khó xử cho người cùng phòng. Nhóm "riêng tư 50%" sử dụng vách kính, nơi khách phải tự xoay xở bằng cách treo thêm khăn để che chắn. Cuối cùng là nhóm đảm bảo riêng tư về thị giác nhưng không thể ngăn chặn các vấn đề về âm thanh hay mùi.

Ý tưởng ra đời sau khi Lowell cùng cha mình đặt phòng hai giường đơn tại London nhưng nhận về căn phòng không có cửa vệ sinh. Theo cô, việc khách đặt hai giường đơn là thông điệp rõ ràng về nhu cầu riêng tư, nhưng thiết kế khách sạn hiện nay thường bỏ qua chi tiết này.

Bà Paula O’Callaghan, đối tác tại tập đoàn thiết kế toàn cầu HBA, cho biết xu hướng dùng kính mờ đã có từ 30 năm trước. Các khách sạn ưu tiên vật liệu này nhằm tối ưu hóa diện tích cho những căn phòng nhỏ, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo vẻ hiện đại. Tại các đô thị đất chật người đông như London hay New York, mỗi centimet tiết kiệm được nhờ thay tường gạch bằng kính mỏng sẽ giúp căn phòng cảm giác rộng rãi hơn về mặt thị giác. Bà Paula O’Callaghan cho rằng nhiều thiết kế hiện nay đã đi quá xa.

"Theo tiêu chuẩn ngành, khu vực bồn cầu vẫn cần được khép kín hoàn toàn và không được để lộ tầm nhìn trực tiếp từ giường ngủ", bà O’Callaghan nói.

Phòng khách sạn có bồn tắm thông khu vực ngủ. Ảnh: Jon Lovette/Digital Vision

Các khách sạn di sản hoặc tòa nhà cổ thường không gặp tình trạng phòng tắm mở. Do quy định bảo tồn khắt khe và mục tiêu tái hiện phong cách lưu trú truyền thống, các công trình này vẫn giữ nguyên cấu trúc phòng tắm có cửa kiên cố. Điều này tạo ra sự phân hóa rõ rệt, các thương hiệu hiện đại chạy theo lối thiết kế phá cách, nhóm khách sạn di sản lại ghi điểm nhờ sự kín đáo và tiện dụng.

Theo các chuyên gia, làn sóng phản đối thiết kế phòng tắm mở cho thấy nhu cầu về ranh giới cá nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu của du khách khi lựa chọn dịch vụ lưu trú. Việc ra đời các nền tảng kiểm tra độ riêng tư của phòng khách sạn minh chứng cho du khách sẵn sàng từ bỏ những yếu tố thẩm mỹ hào nhoáng để đổi lấy sự thoải mái cần thiết. Thực trạng này buộc các nhà thiết kế và chủ đầu tư khách sạn phải điều chỉnh lại những tiêu chuẩn kiến trúc, nhằm đảm bảo không gian nghỉ ngơi phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của thị trường.

Mai Phương (Theo CNN)