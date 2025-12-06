Nỗi ám ảnh của lính cứu hỏa trong vụ cháy chung cư Hong Kong

Lính cứu hỏa vụ cháy chung cư Wang Fuk Court phải đeo bình oxy leo bộ hàng chục tầng để tiếp cận các thi thể nằm rải rác, cảnh tượng khiến họ mất ngủ.

"Nhiều lính cứu hỏa kể lại việc cứu được người sống sót, nhưng tôi lại đang chìm trong góc tối tinh thần vì chỉ đưa được thi thể ra ngoài", một lính cứu hỏa lấy tên là TTT viết trên mạng xã hội, đề cập nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất Hong Kong trong hơn 70 năm bùng phát hôm 26/11, thiêu rụi 7 trên 8 tòa trong khu Wang Fuk Court, khiến ít nhất 159 người thiệt mạng, trong đó có một lính cứu hỏa, cùng khoảng 30 người mất tích. Các thành viên lực lượng cứu hỏa Hong Kong đã kể lại hoàn cảnh khắc nghiệt mà họ đối mặt khi tìm kiếm nạn nhân trong những tòa nhà cháy đen.

Thành viên Đơn vị Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa của cảnh sát Hong Kong bên trong một căn hộ tại khu Wang Fuk Court, Hong Kong, ngày 30/11. Ảnh: AP

Một lính cứu hỏa khác cho hay bản thân và đồng đội phải leo thang bộ lên các căn hộ từ tầng 20 trở lên để tìm người sống sót, tiết kiệm lượng oxy có sẵn trong bình mang theo để tối đa hóa thời gian tìm kiếm.

"Tôi đeo mặt nạ, bật nguồn cung oxy khi đến tầng 10 trở lên", anh viết. "Nhưng dù có tiết kiệm đến mấy, chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để tìm kiếm ở các tầng trên".

Người này cho hay trong lúc cứu hộ hôm 27/11, giàn giáo đã rơi trúng chỗ mà anh vừa đứng đó vài giây trước. "Tình hình ngày thứ hai sau đám cháy đã nghiêm trọng như thế, có thể tưởng tượng được đồng đội của tôi đã trải qua khó khăn và nguy hiểm thế nào trong ngày đầu tiên", anh bày tỏ.

Lửa được dập tắt hoàn toàn vào 28/11, cuộc tìm kiếm người sống sót cũng kết thúc. Lính cứu hỏa tiếp tục điều tra bên trong cụm chung cư trong lúc cảnh sát thuộc lực lượng Đơn vị Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa tiếp tục tìm kiếm thi thể cho đến 3/12.

Một lính cứu hỏa có mặt tại cụm chung cư ngày 30/11 cho biết càng lên tầng cao trong tòa chung cư đầu tiên bốc cháy là Wang Cheong House, anh càng nhìn thấy nhiều thi thể.

"Tôi cứ nghĩ 'Nếu đến sớm hơn, liệu chúng tôi có thể đưa nạn nhân thoát khỏi đám cháy không?' Tôi hiểu là việc ấy vô cùng khó khăn", anh viết. "Chỉ cần nhìn vào môi trường xung quanh, có thể tưởng tượng ra nhiệt độ lúc đó nóng như thế nào".

Sau ca trực, anh không thể ngủ ngon suốt hai ngày, thường xuyên gặp ác mộng khi nhớ lại cảnh tượng thi thể nằm rải rác khắp tòa nhà.

Anthony Lam Chun-man, cựu giám đốc một cơ quan cứu hỏa Hong Kong, giải thích khó khăn mà lính cứu hỏa đối mặt khi làm việc trong môi trường khói ngột ngạt và đeo vác thiết bị nặng.

"Thiết bị chữa cháy nặng khoảng 13-18 kg, bao gồm bộ đồ bảo hộ, ủng, mũ, rìu và bình oxy", ông Lam nói, cho hay họ còn phải đề phòng đồ vật rơi xuống trong môi trường khói dày đặc.

"Khói dày tới mức giơ bàn tay ra cũng không nhìn thấy ngón tay. Mỗi bước đi đều phải dùng tay dò dẫm", ông giải thích, nói thêm trang phục bảo hộ không thể che kín hoàn toàn thân thể của lính cứu hỏa, khiến các khu vực như cổ dễ tiếp xúc với nhiệt độ cực cao.

Lực lượng cứu hộ đưa túi đựng thi thể khỏi hiện trường đám cháy ở cụm chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong, ngày 30/11. Ảnh: AP

Ông Lam từng tham gia cứu hỏa vụ cháy tại Tòa nhà Công nghiệp Blue Box ở Aberdeen, Hong Kong năm 1986. Đám cháy kéo dài 68 giờ và được xếp vào diện nghiêm trọng nhất.

Ông cho biết nhiệm vụ chữa cháy khi đó "cực kỳ khó khăn" với ca làm việc dài 12 tiếng, mang vác 18 kg thiết bị và chỉ được nghỉ ngơi một lúc để đội khác vào làm việc, sau đó tiếp tục quay lại. Tuy nhiên, ông cho hay căng thẳng và lo lắng đều trở thành động lực để lính cứu hỏa giải cứu thêm nhiều người sống sót.

TTT, người mất ngủ vì chứng kiến quá nhiều thi thể nằm rải rác, nhận ra bản thân "thật sự yêu công việc" bởi những gì anh đang làm là để giúp đỡ mọi người. "Đối với tôi, việc này không phải là hành động anh hùng, mà là trách nhiệm", anh bày tỏ.

Hồng Hạnh (Theo SCMP)