Noel năm tới, mình sẽ là người thương của nhau, em nhé

Chào em, một mùa Noel nữa về, chuẩn bị bước sang năm mới. Năm qua của em thế nào? Còn anh giới thiệu bản thân chút nhé. Anh là thanh niên 30 tuổi độc thân, quê ở ngoại thành, hiện tại đang làm việc ở quận Cầu Giấy về mảng IT. Anh ngoại hình bình thường, cao 1m7, không hút thuốc, không thích nhậu và thích nhìn mọi thứ theo hướng tích cực. Thời gian rảnh anh hay nghe nhạc, đọc vài trang sách, chơi chút game, chạy bộ hoặc tập gym để duy trì sức khỏe, ngoài ra còn vài tật xấu nữa.

Đôi khi sau những bộn bề công việc, giữa dòng người xuôi ngược, anh chợt thấy thiếu một ai đó để quan tâm, ngồi sau xe mỗi khi vòng qua những con phố, sẽ bước cùng anh ở chặng đường rất dài phía trước, nên hôm nay viết vài dòng tin này, biết đâu sẽ gặp được em. Nếu em thấy có vài nét tương đồng, muốn bắt đầu một mối quan hệ từ lạ thành thân quen, cần ai đó lắng nghe những câu chuyện, cần một bờ vai để tựa vào, hãy cho anh một cơ hội nhé. Về người cô gái anh tìm, hãy chăm sóc bản thân tốt nhé, mong em làm việc ở Hà Nội để nếu có cơ hội sẽ gặp dễ hơn.



Cảm ơn độc giả đã đọc, cảm ơn VnExpress đã tạo một điểm kết nối. Chúc mọi người giáng sinh an lành, chúc những độc giả đang độc thân sẽ tìm được một nửa còn thiếu.

