Nobu Danang tổ chức chuỗi trải nghiệm 5 giác quan

Nobu Danang giới thiệu chuỗi hoạt động trải nghiệm 5 giác quan, nhằm giới thiệu đến cộng đồng phong cách sống gắn với thương hiệu Nobu tại dự án.

Chuỗi sự kiện được triển khai từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, gồm các hoạt động theo từng chủ đề giác quan như ẩm thực, không gian, âm thanh, hương thơm và trải nghiệm dịch vụ diễn ra luân phiên tại ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.

Trong đó, mở đầu là hoạt động "Taste - The Signature of Tasteful Living", diễn ra ngày 4/4. Tại đây, chủ đầu tư sẽ giới thiệu về nghệ thuật ẩm thực và phong cách sống theo tiêu chuẩn Nobu. Ngày 25/4 là hoạt động "Touch - From Heart to Heart", đi sâu vào triết lý dịch vụ "Kokoro" đặc trưng của thương hiệu.

Ngày 11/7 là hoạt động trải nghiệm thị giác "Sight - Own the View, Own the Icon" được khơi gợi từ kiến trúc, ánh sáng và nghệ thuật tối giản. Ngày 8/8, dự án tổ chức hoạt động "Sound - The Rhythm of Nobu Life", giới thiệu về những giai điệu tạo sự tĩnh tại cho cư dân. Khép lại chuỗi hoạt động là trải nghiệm hương thơm "Scent - The Memory of Belonging" tổ chức ngày 5/9.

Khách tham gia sự kiện giới thiệu dự án Nobu Danang. Ảnh: VCRE

Theo đơn vị phát triển, mỗi hoạt động được thiết kế như một điểm chạm, giúp khách tham gia tiếp cận các yếu tố cấu thành trải nghiệm thương hiệu Nobu trong lĩnh vực lưu trú và bất động sản. Các sự kiện được tổ chức theo hình thức trải nghiệm trực tiếp, hướng đến nhóm khách quan tâm đến sản phẩm và phong cách sống gắn với thương hiệu.

Thông qua chuỗi hoạt động này, dự án hướng đến việc giới thiệu cách tiếp cận "đa giác quan" trong thiết kế và vận hành không gian sống.

Nobu Danang là dự án căn hộ hàng hiệu hiệu nằm bên biển Mỹ Khê, kết hợp giữa không gian ở và tiêu chuẩn dịch vụ của ngành khách sạn mang thương hiệu Nobu. Nobu có quá trình xây dựng và phát triển hơn 30 năm, đến nay sở hữu hơn 81 nhà hàng, 44 khách sạn và hơn 16 dự án bất động sản toàn cầu, tại nhiều đô thị trung tâm như New York (Mỹ), London (Anh), Toronto (Canada), Milan (Italy), TP HCM và Đà Nẵng (Việt Nam)...

Không gian nhà hàng mang thương hiệu Nobu. Ảnh: VCRE

Theo đại diện dự án, các yếu tố như thiết kế, ánh sáng, vật liệu, âm thanh và mùi hương được nghiên cứu nhằm tạo trải nghiệm đồng nhất cho cư dân. Mô hình này được phát triển dựa trên triết lý dịch vụ "Kokoro" - nhấn mạnh yếu tố cá nhân hóa và sự chăm sóc trong trải nghiệm khách hàng.

"Với vòng tròn trải nghiệm đa giác quan mà thương hiệu mang đến, Nobu hiện đã phục vụ hơn 4 triệu người, bao gồm các siêu sao, chính khách và tỉ phú trên toàn cầu", đại diện dự án nói.

Nobu Danang được kỳ vọng bổ sung nguồn cung căn hộ hàng hiệu, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và căn hộ thương hiệu tại Việt Nam đang phát triển, các dự án gắn với thương hiệu quốc tế và mô hình vận hành chuyên nghiệp được xem là một trong những xu hướng đáng chú ý.

Hoài Phương