Nobu Danang nhận giải 'Bất động sản hàng hiệu biểu tượng của năm'

Nobu Danang được Robb Report vinh danh là "Bất động sản hàng hiệu biểu tượng 2025", ghi nhận dự án mang thương hiệu Nobu có kiến trúc, dịch vụ và chuẩn sống quốc tế.

Lễ trao giải được tổ chức tại TP HCM, ngày 10/12. Nobu Danang là dự án căn hộ mang thương hiệu Nobu đầu tiên tại Đông Nam Á, đặt tại Đà Nẵng, trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp của Việt Nam.

Dự án có vị trí tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt, khu vực được định hướng trở thành điểm nhấn kiến trúc ven biển của thành phố. Vị trí này kết nối trực tiếp bãi biển Mỹ Khê với khu trung tâm tài chính trong tương lai, đồng thời có tầm nhìn rộng mở ra không gian biển.

Đại diện Nobu Danang nhận danh hiệu "Bất động sản hàng hiệu biểu tượng của năm" tại Rob Report Best of the Best 2025. Ảnh: Nobu

Đại diện chủ đầu tư cho biết, giá trị biểu tượng của Nobu Danang đến từ thiết kế kiến trúc. Công trình do kiến trúc sư David Malott đảm nhiệm vai trò thiết kế chính. Hình khối lấy cảm hứng từ cánh quạt giấy Sensu - biểu tượng văn hóa Nhật Bản, tạo nên diện mạo nhận diện rõ nét cho dự án.

Với chiều cao khoảng 186 m, tòa tháp trở thành điểm nhấn trên trục ven biển Đà Nẵng. Các căn hộ được hoàn thiện theo tiêu chuẩn chất lượng cao, chú trọng vật liệu, thiết bị và độ hoàn thiện, phù hợp với định vị của một dự án bất động sản hàng hiệu.

Thông qua mô hình này, Nobu Danang hướng đến việc cung cấp không gian sống, lưu trú gắn với dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời mở ra giá trị sử dụng và giá trị đầu tư dài hạn cho khách hàng quan tâm đến phân khúc bất động sản hàng hiệu. Nobu Danang cũng thể hiện triết lý thương hiệu trong việc kết hợp ẩm thực, lưu trú và không gian sống.

Thương hiệu Nobu được xây dựng dựa trên triết lý "Kokoro", đề cao sự chân thành, tinh tế và phục vụ "từ trái tim". Triết lý này được thể hiện xuyên suốt trong trải nghiệm ẩm thực, dịch vụ khách sạn và mô hình căn hộ mang thương hiệu Nobu trên toàn cầu.

Tòa nhà Nobu Danang. Ảnh: Nobu

Tinh thần "Kokoro" được truyền tải thông qua cách thương hiệu tiếp cận trải nghiệm khách hàng. Trong lĩnh vực ẩm thực, Kokoro thể hiện qua việc nấu ăn chú trọng chất lượng nguyên liệu và sự tận tâm của đầu bếp trong từng món ăn. Cách tiếp cận này giúp hình thành phong vị đặc trưng của thương hiệu, được duy trì nhất quán tại các nhà hàng trên toàn cầu.

Ở khía cạnh dịch vụ, Kokoro được cụ thể hóa bằng phong cách phục vụ gần gũi, chu đáo và nhất quán, giúp khách hàng thoải mái như ở nhà. Hiện nay, Nobu được xem là một trong những thương hiệu tiêu biểu về tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp trong lĩnh vực ẩm thực và lưu trú. Trải nghiệm tại các nhà hàng và khách sạn mang thương hiệu này thường được ghi nhận nhờ sự chỉn chu, nhất quán và chú trọng cảm nhận của khách hàng. Chẳng hạn, nhà hàng Nobu London Old Park Lane từng đón tiếp nhiều khách mời cấp cao, trong đó có Nữ hoàng Elizabeth II, cho thấy mức độ tin cậy và uy tín của thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Triết lý Kokoro cũng được Nobu mở rộng từ lĩnh vực ẩm thực sang không gian lưu trú, nhà ở, thể hiện qua cách thiết kế và vận hành các dự án bất động sản mang thương hiệu này. Từ phong cách Cycladic tại Nobu Santorini, thiết kế đương đại ở Nobu Shoreditch, đến các chi tiết kiến trúc mang dấu ấn địa phương tại Nobu Marbella, mỗi công trình đều cho thấy sự kết hợp giữa bản sắc địa phương và tiêu chuẩn toàn cầu của Nobu.

Hoàng Đan