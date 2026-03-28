Nổ tung tủ lạnh vì sai lầm khi bảo quản đá khô

Trung QuốcVụ nổ phá nát chiếc tủ lạnh của gia đình cô Ji ở Lan Khê, Chiết Giang là bài học cảnh báo về sự nguy hiểm khi bảo quản đá khô sai cách.

Rạng sáng 24/3, căn bếp của gia đình cô Ji biến thành đống đổ nát sau một tiếng nổ lớn. Hiện trường ngổn ngang với bản lề tủ lạnh đứt lìa, cánh cửa văng xa, vữa trần nhà bong tróc rơi xuống sàn cùng đồ ăn vương vãi. Tai nạn khiến chiếc tủ lạnh trị giá hơn 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng) bị hỏng hoàn toàn. May mắn, các thành viên thoát nạn do đang ngủ ở phòng riêng.

Thủ phạm của vụ nổ xuất phát từ một hộp đá khô. Con trai học lớp 8 của cô Ji vì mê làm thí nghiệm nên đã mua đá khô trên mạng. Khi dùng không hết, cậu cho vào ngăn đông tủ lạnh vì tưởng nhiệt độ thấp sẽ giúp bảo quản chúng.

Về mặt khoa học, đá khô (carbon dioxide dạng rắn) có nhiệt độ -78,5 độ C, trong khi ngăn đông tủ lạnh chỉ đạt -10 đến -18 độ C. Sự chênh lệch này khiến đá khô bị ép thăng hoa nhanh chóng (chuyển thẳng từ thể rắn sang thể khí).

Viên chức Lưu Chấn Đông thuộc Đội Cứu hộ Phòng cháy chữa cháy Vô Tích giải thích thêm, khi thăng hoa, khối lượng khí CO2 sinh ra sẽ bành trướng thể tích gấp 800-1.000 lần so với ban đầu. Nếu kẹt trong không gian hẹp bị đóng chặt như chai thủy tinh, hộp nhựa hay tủ lạnh, lượng khí này không có đường thoát. Chúng liên tục nhồi nén và khi vượt ngưỡng chịu đựng, khối khí sẽ xé toạc vỏ bọc, tạo ra vụ nổ vật lý có sức công phá cực mạnh.

Sự việc tại gia đình cô Ji không phải cá biệt. Hồi tháng 9/2023, một bé trai 8 tuổi ở Tế Nam bị 30 vết thương vùng mặt và cổ do nhét đá khô vào chai thủy tinh đóng chặt. Trước đó, một phụ nữ ở Bắc Kinh cũng hỏng tủ lạnh vì nhét túi đá khô bảo quản bánh kem vào chai nhựa rồi cất ngăn đông.

Để ngăn ngừa tai nạn tương tự, lực lượng cứu hộ khuyến cáo 3 nguyên tắc khi xử lý đá khô:

Không đóng kín: Chỉ đựng đá khô trong hộp chuyên dụng hoặc thùng xốp khoét lỗ thông hơi.

Cách ly nguồn nhiệt: Đặt ở khu vực thoáng khí, tuyệt đối cách xa lò sưởi và ánh nắng mặt trời.

Phản ứng nhanh: Di chuyển ngay vật chứa ra không gian mở nếu thấy sương trắng bốc ra liên tục hoặc hộp chứa phình to, biến dạng.

Bỏ đá khô vào tủ lạnh: Sai lầm biến nhà bếp vụ nổ Video hiện trường vụ nổ tủ lạnh do đá khô hôm 24/3 ở Chiết Giang, Trung Quốc. Nguồn: QQ

Bảo Nhiên (Theo QQ)