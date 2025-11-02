Nổ trong Đại học Harvard, Mỹ truy tìm hai nghi phạm

Giới chức Mỹ truy tìm hai người bị nghi liên quan vụ nổ "có chủ đích" vào rạng sáng tại Trường Y Đại học Harvard.

Vụ nổ xảy ra lúc 2h48 ngày 1/11 tại tòa nhà Goldenson, thuộc Trường Y Đại học Harvard ở Boston, bang Massachusetts, bị cảnh sát xác định là "hành động có chủ đích".

Không có thương vong trong sự việc nhưng giới chức địa phương và liên bang đã mở cuộc điều tra quy mô lớn, trong đó có Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Theo phát ngôn viên cảnh sát học đường Steven G. Catalano, một sĩ quan khi đến hiện trường kiểm tra chuông báo cháy đã nhìn thấy hai người chạy khỏi tòa nhà nhưng không kịp chặn họ lại. Sau khi rà soát toàn bộ khu vực, cảnh sát không phát hiện thêm thiết bị nổ nào khác.

Hai nghi phạm liên quan vụ nổ tại Đại học Harvard rạng sáng 1/11. Ảnh: Boston PD

Các hình ảnh trích xuất từ camera giám sát cho thấy hai nghi phạm đều đeo mặt nạ trượt tuyết màu sáng. Một người mặc quần kaki, áo hoodie nâu có dòng chữ "NYC" và dép Crocs xám. Người còn lại mặc quần kẻ caro tối màu cùng áo hoodie đen.

Email nội bộ của Harvard cho thấy thành viên Khoa Sinh học Thần kinh được khuyến cáo không đến giảng đường nếu cảm thấy không cần thiết.

"Dù chúng tôi chưa thể công bố thêm chi tiết sự việc vào thời điểm này, chúng tôi có thể xác nhận rằng tòa nhà đã được kiểm tra và vẫn hoạt động, ngoại trừ khu vực tầng 4, nơi xảy ra sự việc", nhà trường cho biết.

Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại vật chất tại tòa nhà Goldenson, công trình được xây dựng từ năm 1906. Sở Cứu hỏa Boston từ chối bình luận thêm, trong khi Đại học Harvard cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Thanh Danh (Theo NYPost, ABC, Crimson Harvard)