Nổ trên ruộng lúa ở Quảng Trị

Người dân làng Lệ Xuyên, xã Nam Cửa Việt nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ruộng lúa, cách nhà dân khoảng 5 m, nghi do bom đạn còn sót lại sau chiến tranh.

Khoảng 16h22 ngày 31/10, người dân nghe tiếng nổ lớn, sau đó thấy khói trắng bốc lên trên cánh đồng. Đến kiểm tra, họ phát hiện hố sâu khoảng 1 m, rộng hơn 2 m, đất và nước văng ra. Vụ nổ được camera của một hộ dân gần đó ghi lại.

Vụ nổ gần nhà dân Camera người dân ghi lại vụ nổ.

Anh Nguyễn Xuân Đồng, nhà cách hiện trường khoảng 30 m, kể "tiếng nổ rất lớn, đất và cỏ bay lên cao khoảng 10 m", nhưng không gây rung chuyển mạnh. Thời điểm xảy ra vụ nổ, không có ai ở gần nên không gây thương vong.

Ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch xã Nam Cửa Việt, cho biết vị trí nổ nằm trên đất canh tác lâu năm, không ảnh hưởng nhà dân. "Hiện chưa xác định vụ nổ do bom đạn sau chiến tranh sót lại hay từ nơi khác bay đến. Công an xã đang tìm hiểu nguyên nhân", ông nói.

Vụ nổ tạo hố sâu trên ruộng. Ảnh: Dong Nguyen

Từ năm 1954 đến 1972, sông Bến Hải (Quảng Trị) trở thành giới tuyến tạm thời, chia cắt đất nước thành hai miền. Mảnh đất Quảng Trị vì thế hứng chịu nhiều bom đạn nhất cả nước với 83% diện tích bị ô nhiễm bom mìn.

