Nổ tàu dầu Nga, ba thủy thủ mất tích

Tàu Azi Aslanov phát nổ trên biển Azov dù không chở theo hàng hóa, lực lượng cứu hộ mới giải cứu được 10 người, 3 thủy thủ mất tích.

Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga ngày 24/10 cho biết tàu dầu mang tên Tướng quân Azi Aslanov phát nổ trên biển Azov vào khoảng 19h (23h giờ Hà Nội) khi chạy không tải từ cảng Kavkaz tới thành phố Rostov-on-Don.

Thủy thủ đoàn trên tàu Azi Aslanov khi gặp nạn có 13 người, lực lượng chức năng đã giải cứu được 10 người và đang tìm kiếm ba thủy thủ mất tích.

"Mạn phải tàu bị hư hại nặng nề sau vụ nổ, song lỗ thủng ở trên mớn nước. Nước không tràn vào bên trong. Tàu bị nghiêng khoảng 7-10 độ và không nghiêng thêm", phát ngôn viên Cơ quan Quản lý Vận tải Đường thủy và Đường biển Liên bang Nga (Rosmorrechflot) cho biết. "Chúng tôi sẽ bơm nước ra để giữ cho tàu nổi. Nhóm chuyên gia đầu tiên sẽ sớm lên tàu để lắp đặt thiết bị".

Tàu dầu Azi Aslanov sau vụ nổ ngày 24/10. Ảnh: EMERCOM.

Phát ngôn viên Rosmorrechflot cho biết tàu cứu hộ Alexander Sizontsev và tàu kéo Impuls đã tới hiện trường, còn tàu kéo cứu hộ Mercury đang trên đường tới giải cứu. Tàu Alexander Sizontsev được trang bị các thiết bị đặc biệt để thu gom trong trường hợp dầu tràn ra ngoài.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. Một nguồn tin cho biết vụ nổ có thể do vi phạm an toàn lao động và hoạt động làm phát sinh nguồn nhiệt lớn trên tàu. Một số quan chức khác cho biết vụ nổ có thể xảy ra do hơi nhiên liệu dễ cháy sót lại từ lô hàng trước đó.

Nguyễn Tiến (Theo TASS)