Nổ tại siêu thị Mexico, 23 người thiệt mạng

Vụ nổ tại siêu thị ở miền bắc Mexico, nghi do máy biến áp gặp sự cố, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Sự việc xảy ra chiều 1/11 (sáng nay giờ Hà Nội) tại một siêu thị ở thành phố Hermosillo, bang Sonora của Mexico, khi nhiều người dân đang tới đây mua sắm chuẩn bị cho lễ hội Ngày của người chết. Hình ảnh hiện trường cho thấy mặt trước siêu thị bị cháy và ám khói, cửa kính vỡ vụn.

"Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương. Không may là có trẻ nhỏ trong số nạn nhân", Thống đốc bang Sonora Alfonso Durazo cho hay, thêm rằng ông đã ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc và tìm ra những người chịu trách nhiệm.

Hiện trường vụ nổ siêu thị tại thành phố Hermosillo, bang Sonora, Mexico ngày 1/11. Ảnh: RTVE

Văn phòng công tố bang Sonora nêu giả thuyết đây là "sự cố ngoài ý muốn và các điều tra viên đang xem xét một máy biến áp ở trong siêu thị". Một số người dường như đã trú ẩn trong siêu thị sau vụ nổ, nhưng bị mắc kẹt bởi đám cháy bùng phát sau đó.

Gustavo Salas, công tố viên bang Sonora, nói rằng phần lớn nạn nhân tử vong vì hít phải khí độc.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum gửi lời chia buồn tới gia đình những người đã thiệt mạng. Bà cho biết đã liên lạc với Thống đốc Durazo để hỗ trợ nếu cần thiết và chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ Rosa Icela Rodriguez cử lực lượng tới giúp những người bị thương cùng gia đình nạn nhân.

Giới chức địa phương kêu gọi người dân tránh xa hiện trường, đồng thời hủy bỏ các sự kiện trong dịp lễ hội Ngày của người chết.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)