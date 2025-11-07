Nổ tại nhà thờ Hồi giáo Indonesia, 54 người bị thương

Vụ nổ xảy ra trong buổi cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Jakarta, khiến 54 người bị thương, song hiện chưa rõ nguyên nhân.

Cảnh sát trưởng Jakarta Asep Edi Suheri cho biết vụ nổ xảy ra trưa nay trong nhà thờ Hồi giáo thuộc khu phức hợp trường học ở quận Kelapa Gading. Âm thanh vụ nổ vang xa hàng trăm mét, khiến nhiều học sinh hoảng sợ và chạy tán loạn ra khỏi nhà thờ.

Lực lượng đặc nhiệm phong tỏa lối vào trường học ở quận Kelapa Gading, Jakarta ngày 7/11 sau vụ nổ. Ảnh: Kumparan News

Lực lượng rà phá bom sau đó phong tỏa lối vào khu vực trường học nhằm ngăn người dân tiếp cận. Họ cũng rà soát hiện trường để đảm bảo không sót lại chất nguy hiểm nào.

54 người phải nhập viện với nhiều vết thương từ nhẹ đến nghiêm trọng, trong đó có bỏng. Nhà thờ không xảy ra thiệt hại đáng kể.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra.

Huyền Lê (Theo Reuters, Kumparan News)