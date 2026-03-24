Nổ tại nhà máy lọc dầu ở Mỹ

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy lọc dầu ở bang Texas, gây cháy lớn và khiến giới chức phải cảnh báo cư dân lập tức trú ẩn tại chỗ.

Hình ảnh trên truyền thông cho thấy ngọn lửa cao và cột khói đen bốc lên từ nhà máy lọc dầu của tập đoàn năng lượng Valero tại thành phố Port Arthur, bang Texas ngày 23/3. Người dân sống gần nhà máy cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn làm rung chuyển cửa sổ.

Khói và lửa bốc lên sau vụ nổ tại nhà máy lọc dầu ở thành phố Port Arthur, bang Texas ngày 23/3. Video: Al Jazeera

"Sau vụ nổ gần đây tại nhà máy lọc dầu của Valero, để đảm bảo an toàn cho tất cả cư dân trong khu vực lân cận, lệnh trú ẩn tại chỗ lập tức được ban hành", quan chức cơ quan ứng phó khẩn cấp thành phố Port Arthur thông báo, lưu ý rằng lệnh này áp dụng cho khu vực rộng lớn xung quanh nhà máy lọc dầu.

Tập đoàn Valero xác nhận xảy ra đám cháy tại tại một phân xưởng trong nhà máy lọc dầu ở Port Arthur, toàn bộ nhân viên đều an toàn.

Cảnh sát trưởng Zena Stephens cho biết vụ nổ có khả năng do một thiết bị gia nhiệt công nghiệp gây ra. Các nguồn tin cho hay nhà máy chưa đưa ra quyết định ngừng vận hành toàn bộ sau vụ cháy.

Nhà máy lọc dầu Port Arthur có gần 800 nhân viên, là nơi "chế biến dầu thô nặng có hàm lượng lưu huỳnh cao và các nguyên liệu đầu vào khác thành xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay", với công suất khoảng 435.000 thùng mỗi ngày, theo trang web của Valero.

Huyền Lê (Theo AFP, KFDM)