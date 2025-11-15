Nổ tại đồn cảnh sát Ấn Độ, ít nhất 6 người thiệt mạng

Vụ nổ chưa rõ nguyên nhân tại một đồn cảnh sát ở phía bắc Ấn Độ khiến ít nhất 6 người chết và 27 người bị thương.

Sự việc xảy ra lúc khoảng 23h20 tại đồn cảnh sát Nowgam, thành phố Srinagar ở khu vực Kashmir, miền bắc Ấn Độ, dẫn đến đám cháy lớn bao trùm địa điểm này và khiến nhiều phương tiện xung quanh bắt lửa.

6 thi thể đã được đưa ra khỏi hiện trường, công tác nhận dạng đang được tiến hành. 24 nhân viên cảnh sát và 3 dân thường bị thương đã được đưa vào các bệnh viện trên khắp thành phố. Những vụ nổ thứ cấp sau đó đã làm gián đoạn công tác cứu hộ. Giới chức địa phương cho hay số người chết có thể còn tăng thêm, do 5 nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường đồn cảnh sát sau vụ nổ đêm 14/11. Ảnh: Times of India

Nguyên nhân gây ra vụ nổ chưa được công bố, chính quyền Srinagar thông báo đang tiến hành điều tra.

Một quan chức cho biết cảnh sát trước đó thu giữ gần 3 tấn vật liệu chế tạo thiết bị nổ tự chế (IED) và đang cất giữ chúng tại đồn. Vụ nổ dường như xảy ra trong quá trình lấy mẫu chất nổ để giám định. Hầu hết người thiệt mạng là sĩ quan và nhân viên pháp y có mặt tại đồn cảnh sát.

Vụ nổ dường như là tai nạn, nhưng xảy ra đúng giai đoạn căng thẳng gia tăng ở Ấn Độ. Hồi đầu tuần, một ôtô phát nổ tại thủ đô New Delhi, làm ít nhất 13 người thiệt mạng. Chính phủ Ấn Độ mô tả đây là "cuộc tấn công khủng bố". Cơ quan an ninh Ấn Độ đã bắt một số nghi phạm ở Kashmir trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ nổ xe hơi.

Vũ Hoàng (Theo NDTV, Reuters, Hindu)