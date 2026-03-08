Nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Na Uy, nghi tấn công khủng bố

Cảnh sát Na Uy mở cuộc điều tra vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo với nghi vấn đây là hành động tấn công khủng bố.

Cảnh sát thủ đô Oslo của Na Uy cho biết vụ nổ xảy ra rạng sáng nay tại lối vào khu vực lãnh sự của Đại sứ quán Mỹ, nằm ở phía tây thành phố. Sự việc gây thiệt hại nhẹ về tài sản, không có thương vong.

Frode Larsen, lãnh đạo đơn vị điều tra và tình báo của cảnh sát Oslo, cho biết cơ quan chức năng đang xem xét khả năng đây là vụ tấn công khủng bố, bên cạnh một số khả năng khác.

Nhân chứng cho biết một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó khói dày đặc bốc lên phủ kín khu vực trước cửa tòa nhà. "Có lớp khói rất dày trên đường, lối vào tòa nhà bị hư hại", Sebastian Toerstad, 18 tuổi, tả lại với Reuters những gì chứng kiến ở hiện trường khi lái xe ngang qua vào thời điểm đó.

Cảnh sát Na Uy khám nghiệm hiện trường vụ nổ đại sứ quán Mỹ tại Oslo ngày 8/3. Ảnh: AP

Hình ảnh hiện trường cho thấy các mảnh kính vỡ trước lối vào tòa nhà. Cửa kính dày bị nứt, một số đèn treo bị đứt dây và có vết cháy đen trên mặt đất. Không có thiết bị nổ nào khác được tìm thấy tại khu vực.

Cảnh sát chưa xác định được nghi phạm nào trong sự việc. Lực lượng chức năng đã huy động chó nghiệp vụ, máy bay không người lái và trực thăng để rà soát quanh khu vực. Cảnh sát Oslo kêu gọi người dân cung cấp thông tin hoặc báo cáo bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong khoảng thời gian từ 0-2h sáng tại khu vực xung quanh đại sứ quán Mỹ để phục vụ công tác điều tra.

Chính phủ Na Uy cho biết đã liên hệ với các quan chức Đại sứ quán Mỹ sau vụ nổ. Ngoại trưởng Espen Barth Eide lên án vụ tấn công là "hành động không thể chấp nhận được" và khẳng định đây là sự việc rất nghiêm trọng. "An ninh của các cơ quan ngoại giao là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi", Ngoại trưởng Eide nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tư pháp và An ninh công cộng Na Uy Astri Aas-Hansen cho biết chính phủ đang huy động nguồn lực đáng kể nhằm hỗ trợ cuộc điều tra và truy tìm những người có thể liên quan.

Cơ quan an ninh nội địa Na Uy (PST) đã điều thêm nhân lực hỗ trợ cảnh sát. Người phát ngôn Martin Bernsen cho biết mức độ đe dọa khủng bố tại Na Uy vẫn được giữ ở cấp 3 trên thang 5 bậc, vốn được duy trì từ tháng 11/2024.

Các nhà điều tra chưa loại trừ khả năng sự việc liên quan đến tình hình an ninh hiện nay, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông và chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran. Tuy nhiên, quan chức PST nói rằng còn quá sớm để xác định mối liên hệ này.

Thanh Danh (Theo AP, Reuters, AFP)