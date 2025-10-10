Nổ súng vì tranh cãi 'không nói cảm ơn'

MỹKeona Hampton bị cáo buộc bắn chết Cecilia Simpson trong cuộc ẩu đả bắt nguồn từ việc 'không nói cảm ơn' khi được giữ cửa giúp.

Vụ nổ súng xảy ra vào chiều 7/10 tại bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm ở Dallas, bang Texas. Theo cảnh sát, Cecilia Simpson, 41 tuổi, bị bắn nhiều phát, tử vong trong bệnh viện. Nghi phạm nổ súng, Keona Hampton, 22 tuổi, bị cảnh sát giao thông chặn bắt vào tối cùng ngày.

Con gái Cecilia khai hai mẹ con rời trung tâm thương mại cùng lúc với Keona. Cecilia "nổi cáu vì Keona không cảm ơn đã giúp giữ cửa mở".

Theo lời khai, Cecilia tranh cãi với Keona, sau đó cô cùng con gái lái xe đến một cửa hàng khác trong khu mua sắm. Keona đi theo, cãi vã với con gái Cecilia. Cô ta rời đi vài phút rồi quay lại tranh cãi với Cecilia trước khi nhân viên yêu cầu hai bên rời cửa hàng.

Cuộc cãi vã tiếp diễn ở bãi đậu xe. Keona ném chai vào ôtô của Cecilia khi hai mẹ con đang lên xe. Cecilia đi về phía Keona và tiếp tục to tiếng... Con gái Cecilia vừa đánh Keona vừa hét lên yêu cầu ngừng quấy rầy, rồi bỏ đi. Vào thời điểm đó, Keona bị cáo buộc đã rút súng bắn Cecilia ba phát.

Keona Hampton bị bắt vì nổ súng bắn chết một phụ nữ ở bãi đậu xe trước trung tâm mua sắm. Ảnh: Fox4

Một y tá chứng kiến kể: "Kẻ nổ súng nói: Ra ngoài đi. Hãy giải quyết chuyện này ở bên ngoài. Hãy đánh ở bên ngoài". Hai mẹ con cố gắng lên xe để xoa dịu tình hình song vẫn xô xát xảy ra. Khi Cecilia nằm gục, Keona nhanh chóng bỏ đi với một khẩu súng lục màu đen và bạc trên tay.

Keona khai rút súng bắn vì "chỉ muốn Cecilia biến ra xa". Cô ta đang bị giam giữ không được bảo lãnh tại nhà tù Dallas.

Tuệ Anh (theo ABC, FOX)