Nổ súng trong quán ăn

Bình DươngKhi ẩu đả trong quán ăn, Hồ Văn Hoàng Đăng, 19 tuổi, rút súng bắn tứ khiến hai người bị thương.

Ngày 24/11, Đăng cùng ba nghi can bị Công an Bình Dương tạm giữ để điều tra hành vi Giết người, Gây rối trật tự công cộng do liên quan vụ nổ súng tại quán ăn.

Đăng tại cơ quan công an. Ảnh: Yên Khánh

Tối 19/11, trong lúc nhậu tại một quán ăn tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, nhóm Đăng mâu thuẫn với nhóm của Giang, 44 tuổi, quê Trà Vinh.

Nhà chức trách cáo buộc, nhóm Giang lao vào tấn công thì bị Đăng rút súng bắn. Loạt đạn khiến Giang và một người cùng nhóm bị thương nặng.

Khẩu súng gây án của Đăng. Ảnh: Yên Khánh

Sau ba ngày lẩn trốn, Đăng cùng ba nghi can bị bắt khi đang trốn ở Đăk Lăk. Khẩu súng gây án bị thu giữ.

Yên Khánh