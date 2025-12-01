Nổ súng tại đám cưới để 'tạo tiếng pháo'

Hà TĩnhTrương Văn Bạch, 39 tuổi, khai mang súng tới đám cưới nhà hàng xóm ở xã Hương Phố, bắn chỉ thiên nhằm "tạo tiếng pháo nổ, góp vui".

Chiều 1/12, VKSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bạch về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo khoản 1 điều 304 Bộ luật Hình sự.

Bị can Bạch (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tối 13/11, Bạch dự đám cưới của người bạn ở thôn Phố Hòa, xã Hương Phố (trước đây thuộc huyện Hương Khê). Một lúc sau, anh ta về nhà lấy một khẩu súng ngắn giấu trong người rồi quay lại tiếp tục nhậu.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, hát hò vui vẻ thì Bạch rút súng bắn chỉ thiên, gây tiếng động lớn, sau đó về nhà.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Một tuần sau, Bạch đến Công an xã Hương Phố thừa nhận hành vi, nộp lại khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Bạch khai khẩu súng được mua trên mạng, mục đích bắn chỉ thiên là để "tạo tiếng pháo nổ góp vui cho đám cưới".

Đức Hùng