Nổ súng ở văn phòng ICE, nhiều người trúng đạn

MỹTay súng nấp trên mái nhà bắn vào văn phòng cơ quan di trú ICE ở Dallas, bang Texas gây nhiều thương vong rồi tự sát.

Cảnh sát thành phố Dallas, bang Texas ngày 24/9 cho biết tay súng bắn tỉa trèo lên nóc tòa nhà gần văn phòng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ở địa phương rồi bắn vào cơ sở này.

Giới chức Dallas thông báo trên mạng xã hội rằng ít nhất một người chết và hai người bị thương sau vụ nổ súng. Truyền thông địa phương cho hay trong số nạn nhân trúng đạn có người đang bị giam tại cơ sở của ICE.

"Thông tin ban đầu cho thấy vụ xả súng có thể do một tay súng bắn tỉa thực hiện", quyền Giám đốc ICE Todd Lyons cho hay. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem nói rằng kẻ nổ súng sau đó đã tự sát.

Cảnh sát Texas cho biết nhận được tin báo về vụ xả súng tại văn phòng ICE ở phía tây thành phố Dallas và có mặt tại hiện trường vào khoảng 7h30 sáng. Kẻ nổ súng là một người đàn ông da trắng, được tìm thấy đã chết trên mái tòa nhà gần đó, theo đài truyền hình WFAA. Danh tính người này chưa được công bố.

Xe cảnh sát gần hiện trường vụ xả súng tại cơ sở ICE ở Dallas, bang Texas ngày 24/9. Ảnh: WFAA

Madison Sheahan, phó giám đốc ICE, cho biết vụ xả súng tại cơ sở ở Dallas "rất phức tạp" và động cơ gây án hiện chưa được xác định. Bà thêm rằng không có nhân viên ICE bị thương trong vụ tấn công và cơ sở vẫn trong tình trạng phong tỏa.

"Dù chưa rõ động cơ vụ xả súng, chúng tôi biết rằng lực lượng thực thi pháp luật của ICE đang đối mặt với tình trạng bạo lực chưa từng có. Điều này phải chấm dứt", bà Noem nói.

Đây là lần thứ ba một cơ sở của ICE ở bang Texas bị tấn công bằng súng trong năm nay. Ngày 4/7, một nhóm tấn công đã nhắm vào trung tâm giam giữ Prairieland gần Fort Worth và một cảnh sát địa phương bị bắn vào cổ nhưng may mắn thoát chết. Hơn 10 người bị buộc tội vì liên quan tới vụ tấn công.

Vài ngày sau, một người đàn ông 27 tuổi mang theo súng trường nhắm vào cơ sở của lực lượng biên phòng ở McAllen, bang Texas. Hai cảnh sát và một nhân viên biên phòng bị thương, trước khi tay súng bị bắn hạ.

Ngày 25/8, người đàn ông 36 tuổi Bratton Dean Wilkinson đến cơ sở của ICE ở Dallas và tuyên bố "mang bom trong balo". Cảnh sát đã phải điều động đội xử lý bom đến ứng phó và bắt nghi phạm, theo thông báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Thanh Tâm (Theo CNN, AFP, Reuters)