Nổ súng nghi liên quan vụ chuyển nhượng Gyokeres

Thụy ĐiểnCảnh sát Stockholm điều tra vụ nổ súng vào một ngôi nhà, nghi liên quan đến thương vụ Viktor Gyokeres sang Arsenal trị giá 86 triệu USD.

Theo báo hàng đầu Thụy Điển Dagens ETC, hai phát súng được bắn vào ngôi nhà của người họ hàng thuộc gia đình nhà môi giới bóng đá hôm Chủ nhật 10/8. Không ai bị thương trong vụ việc.

Cảnh sát cho rằng đây là hành động đe dọa, nhằm gây áp lực đòi tiền từ phí chuyển nhượng.

Tiền đạo Gyokeres là tân binh thứ sáu của Arsenal hè 2025. Ảnh: Dagens ETC

Người môi giới này từng đăng trên mạng xã hội rằng anh tham gia vụ mua bán Gyokeres. Trong các thương vụ lớn, đại diện thường nhận phần trăm từ phí chuyển nhượng. Con số ở thương vụ này hấp dẫn, khi Gyokeres vừa ký hợp đồng 5 năm với Arsenal, hưởng lương 175.000 USD mỗi tuần, trở thành tân binh thứ sáu của "Pháo Thủ" hè này.

Gyokeres đang có hợp đồng với công ty đại diện HCM, cùng những danh thủ như Frenkie de Jong hay Antonio Rudiger. Trong đó, HC là viết tắt của người đại diện Hasan Cetinkaya kiêm ông chủ công ty. Truyền thông Thụy Điển cho rằng công ty này có liên hệ với các tổ chức tội phạm.

Gyokeres (phải) và Hasan Cetinkaya trên một chuyên cơ. Ảnh: Fabrizio Romano

Vụ việc cũng gợi lại những tranh cãi về các công ty môi giới cầu thủ tại Thụy Điển. Công ty đại diện Universal Twenty Two (UTT) có những thân chủ nổi tiếng như tiền đạo Alexander Isak hay thủ môn Emiliano Martinez, đã bị đội AIK và nhiều CLB khác đưa vào "danh sách đen", do có liên hệ với các tội phạm có tổ chức. UTT từng bị cho là tuyển dụng tội phạm để săn tìm và chiêu mộ tài năng trẻ, đặc biệt ở các khu vực nhập cư tại Thụy Điển.

Gyokeres lẫn Isak đều vướng rắc rối liên quan tới chuyển nhượng hè 2025. Martinez cũng đang chật vật tìm đội bóng mới.

Cảnh sát chưa công bố nghi phạm hay bắt giữ ai, nhưng khẳng định sẽ điều tra theo hướng vụ việc liên quan trực tiếp đến bóng đá và tài chính, từ các hợp đồng chuyển nhượng.

Hoàng An (theo Omni)