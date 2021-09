Nổ súng khống chế 2 bị can trốn khỏi nơi giam giữ

Đăk LăkPhát hiện 2 nghi phạm trốn khỏi nơi giam giữ tại tỉnh bạn đang trên đường tẩu thoát, Công an huyện Ea Kar nổ súng khống chế, bắt giữ.

Chiều 1/9, Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk đã bàn giao Ksor Hái, 16 tuổi, và Nguyễn Văn Trực (31 tuổi, cùng ngụ Gia Lai) cho Công an tỉnh Gia Lai để điều tra hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ.

Khống chế tội phạm Cảnh sát khống chế Hái và Trực. Video: Thu Hà

Khoảng 8h cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ea Kar nhận được tin báo 2 bị can trốn khỏi nhà tạm giam Công an huyện Krông Pa, Đăk Lăk đang di chuyển trên địa bàn thị trấn Ea Knốp. Lực lượng Công an huyện Ea Kar lập tức phối hợp tuần tra, xác minh.

Đến đoạn quốc lộ 26, cảnh sát phát hiện nghi phạm Ksor và Trực đang chạy xe máy nên nổ súng chỉ thiên, lao vào khống chế.

Nghi can Trực bị bắt lại sau hơn một ngày trốn khỏi nơi giam. Ảnh: Thu Hà

Trước đó, Ksor Hải và Trực bị Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai bắt tạm giam về các tội Cướp, Cướp giật tài sản. Cả hai bị giam giữ tại Nhà tạm giam công an huyện.

Tối 30/8, lợi dụng lúc trời mưa và tường xây nhà tạm giữ xuống cấp, Ksor và Trực phá tường bỏ trốn. Công an huyện Krông Pa đã ra quyết định truy nã ngay sau đó.

Thu Hà