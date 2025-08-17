Nổ súng dọa giết chủ quán bida

Đà NẵngSau phát súng chỉ thiên uy hiếp, Đồng Phước Hiệu dí "hàng nóng" vào đầu chủ quán bida đe dọa "bắn bể đầu".

Ngày 17/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự Đồng Phước Hiệu, 30 tuổi và Nguyễn Tường, 20 tuổi để điều tra hành vi Đe dọa giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Đồng Phước Hiệu (áo đen) và Nguyễn Tường nghe đọc lệnh bắt giam. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 14/8, Tường đi xe máy chở Hiệu đến quán bida King tại thôn Bà Rén, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng, do anh Đoàn Ca Hát làm chủ để "giải quyết mâu thuẫn cá nhân".

Tại quán bida, Hiệu rút súng Rulo bắn chỉ thiên một phát, sau đó dí thẳng vào đầu anh Hát đe dọa: "Mi tin ta bắn bể đầu mi không?". Cùng lúc, Tường lao vào húc đầu vào mặt nạn nhân.

Chưa dừng lại, khi đi ngang quán nhậu của anh trai anh Hát, Hiệu tiếp tục bắn thêm hai phát chỉ thiên.

Khẩu súng hơi thu giữ tại nhà Hiệu, Ảnh: Công an cung cấp

Trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Xuân Phú đã tổ chức truy xét. Sáng 15/8, Hiệu đến công an đầu thú.

Khám nơi ở, công an thu giữ một khẩu súng dạng súng hơi bắn đạn chì cùng nhiều viên đạn. Nguyễn Tường sau đó cũng bị công an bắt.

Ngọc Trường