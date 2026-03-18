Nổ súng chống trả khi bị đối thủ tấn công

Tây NinhBị nhóm đối thủ mang súng, dao tự chế tìm đến tận nơi truy sát, Trương Minh Tân, 35 tuổi, lấy súng hoa cải bắn trả khiến nhiều người bị thương.

Ngày 18/3, Tân bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 12 năm tù về tội Giết người, 1 năm 3 tháng tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt là 13 năm 3 tháng tù.

Trương Minh Tân bị áp giải ra xe sau phiên xét xử. Ảnh: Nam An

Theo cáo trạng, Tân có mâu thuẫn với nhóm Trương Thiên Phúc. Ngày 25/10/2020, Phúc cùng em họ và Nguyễn Vũ Bảo tìm đến nhà Tân nhưng không gặp.

Trên đường về, hai bên chạm mặt, cự cãi, xô xát. Tân đập vỡ kính ôtô của đối phương. Lo bị trả thù, Tân về lấy khẩu súng bắn đạn hoa cải, mang đến giấu tại tiệm tạp hóa.

Sau đó, nhóm của Phúc quay lại, rủ thêm người, mang theo súng, dao tự chế, gậy bóng chày tìm Tân. Khi phát hiện Tân trong tiệm tạp hóa, hai bên lao vào hỗn chiến.

Một người phía Phúc bắn chỉ thiên, Tân nổ súng bắn trả khiến Phúc bị thương vùng thái dương. Nhóm đối phương tiếp tục bắn lại, làm một người đứng gần Tân bị thương.

Trong lúc xô xát, Bảo dùng gậy và vỏ chai bia tấn công, Tân ném dao trúng tay người này. Sau đó, Tân bỏ chạy, làm rơi khẩu súng. Chủ tiệm trình báo công an, các nhóm rời khỏi hiện trường.

Kết quả giám định, Phúc bị thương 7%.

HĐXX nhận định việc Tân sử dụng súng bắn đạn hoa cải - vũ khí quân dụng - có khả năng gây hậu quả chết người, hành vi thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

