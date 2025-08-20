Chủ nợ nổ súng, chém người vay tiền

Hải PhòngPhạm Văn Thắng nổ súng uy hiếp rồi dùng dao chém con nợ khi không đòi được tiền.

Thắng, 32 tuổi, bị khởi tố, tạm giam về hành vi Cướp tài sản, theo Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015, VKSND khu vực 11 - Hải Phòng thông tin ngày 20/8.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 8/8, nhiều lần đòi nợ không được, Thắng mang súng ngắn, một con dao kim loại và một ống nhựa, hẹn nam thanh niên đang nợ tiền ra khu đất trống phía sau nhà mình "nói chuyện".

Khẩu súng mà Thắng dùng để gây án. Ảnh: VKSND

Tại đây, khi người vay không trả nợ và thách thức, Thắng bắn chỉ thiên uy hiếp, sau đó dùng dao chém liên tiếp vào cổ tay trái, khuỷu tay trái khiến nạn nhân bị thương, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương.

Một ngày sau, Thắng đến Công an xã Gia Lộc đầu thú, giao nộp súng ngắn ổ xoay, con dao kim loại dài khoảng 29 cm.

Theo nhà chức trách, Thắng đã sử dụng một khẩu súng ngắn bắn đạn thật. Nếu kết luận giám định xác định đây là vũ khí quân dụng thì ngoài tội Cướp tài sản, bị can còn có dấu hiệu phạm tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Lê Tân