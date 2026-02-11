Nổ súng, bắt con tin ở trường học Thái Lan

Tay súng 18 tuổi đột nhập, bắt một số giáo viên và học sinh làm con tin ở trường học ở huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, trước khi bị khống chế.

Trường học xảy ra xả súng ở miền nam Thái Lan. Ảnh: The Nation

Tay súng chiều tối nay xông vào trường Patong Prathan Khiriwat ở Hat Yai, tỉnh Songkhla tối 11/2, nổ súng và bắt nhiều giáo viên, học sinh làm con tin.

Cảnh sát địa phương cho hay tay súng hành động vào thời điểm sắp tan học, khiến nhiều học sinh bị mắc kẹt trong trường. Một giáo viên được cho là bị bắn sau khi cảnh sát bao vây hiện trường. Giáo viên này sau đó được đưa đến bệnh viện.

Hình ảnh tay súng bắt con tin trong trường Patong Prathan Khiriwat. Ảnh: The Nation

Cảnh sát Hat Yai đã tập hợp đội đặc nhiệm để phong tỏa trường học nhằm đối phó kẻ bắt cóc, đồng thời tìm cách sơ tán học sinh và những người mắc kẹt trong trường.

Cảnh sát cũng phối hợp lãnh đạo địa phương để đàm phán với tay súng. Người dân được yêu cầu tránh các tuyến đường gần trường học và các khu vực lân cận để đảm bảo an toàn.

Reuters dẫn nguồn tin chính quyền địa phương đăng trên mạng xã hội cho hay tay súng là một nam thanh niên 18 tuổi. Phó cảnh sát trưởng Wichian Soboon nói "nghi phạm đã bị bắt". Một cảnh sát khác cho biết ít nhất 3 người bị thương trong sự việc.

Hiện chưa rõ động cơ nổ súng của nghi phạm.

* Tiếp tục cập nhật

Thanh Tâm (Theo The Star, AFP, Reuters)