Nổ súng bắn người vì 'tưởng bạn bị bắt nạt'

TP HCMNguyễn Văn Chánh, 21 tuổi, mang súng bắn gục thiếu niên vì tự suy diễn bạn mình có mâu thuẫn trong cuộc nói chuyện, dù thực tế hai bên đã giảng hòa.

Chiều 6/1, Chánh bị TAND TP HCM khu vực 1 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) phạt 16 năm 6 tháng tù về tội Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Trần Văn Hà, 25 tuổi, lĩnh 8 năm tù về tội Giết người.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Gia Bảo, 21 tuổi, lĩnh 2 năm 9 tháng tù về các tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm; Trần Thịnh Nghĩa, 24 tuổi, Vũ Anh Hùng, 22 tuổi và Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, 20 tuổi cùng nhận mức án 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

HĐXX cho rằng Nguyễn Văn Chánh và Trần Văn Hà đã rượt đuổi, chèn ép xe chở thiếu niên, sau đó dùng vũ khí quân dụng bắn vào vùng bụng - vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, thể hiện hành vi côn đồ, hung hãn. Việc bị hại không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Đối với những người còn lại, dù biết rõ khẩu súng là vũ khí quân dụng nhưng vẫn tham gia cất giấu, đủ yếu tố cấu thành tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Văn Chánh tại tòa. Ảnh: Trường Hà

Theo cáo trạng, khoảng 23h30 ngày 17/5/2025, Nguyễn Gia Bảo hẹn thiếu niên 17 tuổi đến khu vực quảng trường Bà Rịa để giải quyết mâu thuẫn về việc đăng tải bài viết trên Facebook. Khi Bảo đang đợi thì Hà chở Nguyễn Văn Chánh đến.

Nghe Bảo kể hẹn gặp thiếu niên, Chánh cho rằng bạn mâu thuẫn nên nảy sinh ý định can thiệp nên yêu cầu Hà chở về cửa hàng vật liệu xây dựng lấy súng. Khi quay lại, thấy thiếu niên cùng bạn rời đi nên lập tức đuổi theo, chặn đầu xe. Chánh bước xuống đánh vào đầu rồi rút súng bắn một phát trúng vào bụng thiếu niên.

Gây án xong, Chánh đưa súng cho Bảo và Như mang đi cất giấu. Khẩu súng sau đó được chuyền tay qua nhiều người (Nghĩa, Hùng) để tẩu tán tang vật. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, thoát chết nhưng chịu thương tích 4%.

Tại tòa, Nguyễn Gia Bảo khai quen biết nạn nhân khoảng nửa năm qua mạng xã hội, thi thoảng gặp gỡ và không có xích mích. Vụ việc bắt nguồn từ việc một người bạn của Bảo bị thiếu niên đăng bài "bóc phốt" trên Facebook. Bảo thừa nhận những thông tin đăng là đúng sự thật, nhưng vẫn nhận lời làm trung gian hẹn gặp thiếu niên tại quảng trường Bà Rịa để nhờ gỡ bài.

Bảo khai cuộc gặp trao đổi bình thường với nạn nhân, không có xích mích. Hai bên đạt được thỏa thuận và ra về trong không khí hòa thuận.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó vượt ngoài dự tính của những người liên quan. Chánh thừa nhận đã xem tin nhắn của Bảo song không rõ câu chuyện và nội dung cụ thể cuộc hẹn. Chánh tự suy diễn rằng giữa Bảo và thiếu niên có mâu thuẫn, dẫn đến việc chuẩn bị súng để "giải quyết giúp".

"Bị cáo có men trong người đã không kiểm soát được hành vi", Chánh khai và cho biết hôm đó đã nhậu cùng Bảo, Hà khoảng hơn 2 giờ.

Các bị cáo khi nghe VKS công bố cáo trạng. Ảnh: Trường Hà

Chánh khai mua súng trên mạng từ năm 2023 với giá khoảng 7 triệu đồng, của một người không rõ lai lịch, với mục đích "thấy hay" và để phòng thân. Trong thời gian thụ án 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng, bị cáo cất giấu khẩu súng trong rừng; vừa ra tù 17 ngày thì mang ra sử dụng.

Còn Trần Văn Hà khai được Chánh nhờ chở đi "nói chuyện bình thường", nghĩ rằng việc mang theo súng chỉ để phòng thân chứ không nhằm gây án. Hà và Chánh có quan hệ thân thiết, thường xuyên qua lại. Khi sự việc xảy ra, Hà là người chở Chánh đuổi theo, ép xe của nạn nhân.

Các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Họ xin được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

