Nổ súng thị uy, rượt đuổi gây náo loạn ở Đà Lạt

Hải, ngụ TP HCM, và Trần Thanh Tú, 26 tuổi, quê An Giang, bị Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt bắt tạm giam 3 tháng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, sáng 13/4, anh Nguyễn Vũ Thiên Long, 29 tuổi, đến nhà trọ trên đường Bùi Thị Xuân để gặp Lê Thanh Hải giải quyết mâu thuẫn từ việc mua bán hàng hóa trước đó.

Nổ súng bắn ở Đà Lạt Trần Thanh Tú nổ súng thị uy. Video: Người dân cung cấp

Tại đây, Hải cùng Tú và Bùi Văn Phương, 20 tuổi, cầm mã tấu, kiếm rượt đuổi tấn công anh Long. Khi hai bên đứng trên vỉa hè gần tiệm photocoppy, Tú bất ngờ rút súng bắn về phía anh Long nhưng không trúng.

Sau 12 giờ truy xét, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt bắt giữ Hải, Tú, đồng thời đề nghị các cá nhân có liên quan hiện đang lẩn trốn ra trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.

Tú (bên trái) và Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Tiến

Nhà chức trách khuyến cáo, việc sử dụng vũ khí, hung khí để giải quyết mâu thuẫn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự. Người dân cần chấp hành pháp luật, ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình để bảo đảm an ninh trật tự.