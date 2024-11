Nổ súng bắn hai vợ chồng vì 'bị đánh oan'

Đồng NaiĐặng Văn Toàn, 30 tuổi, khai bị hai vợ chồng ở chợ cá Hóa An đánh vì nghi ngờ tố cáo họ đánh bạc, dù không liên quan, nên tức giận mua súng về trả thù.

Ngày 9/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tiếp tục làm rõ lời khai của Đặng Văn Toàn - người dùng súng bắn vợ chồng bà Tý trong quán cà phê ở chợ cá Hóa An, TP Biên Hòa, khiến một người tử vong, một người bị thương.

Trước đó, Toàn bị khởi tố về tội Giết người, đồng thời xem xét khởi tố về hành vi Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Đặng Văn Toàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà

Toàn khai làm ở chợ cá Hóa An cùng vợ chồng bà Tý. Bị vợ chồng bà này nghi ngờ đã báo công an việc họ đánh bạc, Toàn giải thích nhiều lần là không liên quan. Tuy nhiên, vợ chồng bà Tý cùng một người khác vẫn tìm đánh nên Toàn nảy sinh thù tức, lên mạng mua súng.

Rạng sáng 30/8, Toàn tiếp tục bị đánh nên về nhà lấy súng tìm nhóm đối thủ trả thù. Thấy vợ chồng bà Tý trong quán cà phê, anh ta bắn nhiều phát khiến họ bị thương nặng. Chồng bà Tý sau đó tử vong.

Chợ cá Hóa An là đầu mối cung cấp hàng cho khu vực Biên Hòa, Dĩ An (Bình Dương) và một số địa phương lân cận. Theo ngành chức năng, vụ nổ súng ở chợ là do mâu thuẫn trong cuộc sống chứ không liên quan đến các băng nhóm, thanh toán, giành giật địa bàn.

Phước Tuấn