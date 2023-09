Nổ súng bắn gục con nợ

Bình DươngMâu thuẫn trong chuyện nợ tiền đánh bạc, nhóm thanh niên kéo đến khu trọ bắn gục một người, cầm mã tấu truy sát người còn lại.

Sáng 25/9, Công an Bình Dương trích xuất camera xung quanh khu trọ ở phường Bình Hòa, TP Thuận An; lấy lời khai hai nạn nhân để truy bắt các nghi can gây án.

Mã tấu nhóm nghi can bỏ lại hiện trường. Ảnh: Yên Khánh

Theo điều tra, tối hôm qua, 6 thanh niên đi hai xe máy đến phòng trọ tại phường Bình Hòa tìm người đòi nợ liên quan đến đánh bạc. Hai thanh niên từ trong dãy trọ bước ra nói chuyện.

Sau khi lời qua tiếng lại, nhóm nghi can đi xe máy bất ngờ rút súng bắn về phía hai nam thanh niên. Một nạn nhân gục xuống đường, người còn lại bỏ chạy thì bị nhóm này cầm mã tấu điểm chém nhưng không trúng. Nhóm gây án nhanh chóng rời hiện trường.

Nạn nhân bị bắn được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Yên Khánh - Phước Tuấn