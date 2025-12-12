Nợ ròng Man Utd lần đầu vượt 1 tỷ USD

Do các khoản vay phục vụ việc chiêu mộ cầu thủ trong hè 2025, tổng nợ của Man Utd vượt lên mức cao nhất từ khi gia đình Glazer tiếp quản vào 2005.

Theo kết quả tài chính vừa công bố ngày 11/12, Man Utd ghi nhận tổng nợ đạt mức kỷ lục 1,73 tỷ USD, chủ yếu do tiếp tục vay thêm vốn. Con số này bao gồm khoản nợ dài hạn 289,8 triệu USD và nợ ngắn hạn trước đó là 433,3 triệu USD.

Khoản nợ ngắn hạn phát sinh để phục vụ việc vận hành CLB đạt mức cao chưa từng có, khoảng 1 tỷ USD. Điều này xuất phát từ việc Man Utd vay thêm 140 triệu USD từ cơ chế tín dụng quay vòng trong quý gần nhất, nâng tổng số tiền vay lên 359 triệu USD. Nợ ngắn hạn sẽ phải thanh toán trong vòng một năm tới.

Các tân binh Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha (từ trái sang) trước trận Man Utd giao hữu với Fiorentina trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 8/9. Ảnh: Premier League

Đội chủ sân Old Trafford đã phải gồng gánh khoản nợ khổng lồ kể từ khi nhà Glazer, chủ sở hữu CLB bầu dục NFL Tampa Bay Buccaneers, mua lại Man Utd cách đây 20 năm. Theo thời gian, các khoản nợ bắt đầu phát sinh cho đến khi đạt mức kỷ lục như công bố.

Tập đoàn INEOS - thuộc tỷ phú giàu nhất nước Anh Jim Ratcliffe - trở thành cổ đông thiểu số vào tháng 2/2024 sau khi mua lại 27,7% cổ phần Man Utd với chi phí 1,74 tỷ USD. Từ đó, Ratcliffe và INEOS đã thực hiện một chiến dịch cắt giảm chi phí tại Old Trafford, nhằm mục tiêu giúp CLB hoạt động bền vững hơn.

Chương trình tái cơ cấu của Ratcliffe - với gần 500 nhân viên bị cắt giảm - mang lại kết quả được phản ánh rõ trong báo cáo: Man Utd ghi nhận lợi nhuận hoạt động 17,4 triệu USD trong quý kết thúc vào tháng 9, so với khoản lỗ 9,4 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Quỹ lương giảm 8,2%, còn 98,6 triệu USD. Tỷ trọng quỹ lương cầu thủ và nhân viên hiện chiếm 52,5% tổng doanh thu CLB - giảm từ mức 56% của năm ngoái. Tổng chi phí vận hành giảm 7,1%.

Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí tài chính 28,6 triệu USD, Man Utd thực chất báo lỗ trước thuế 11,2 triệu USD trong quý này, so với mức lãi 2,1 triệu USD một năm trước. Lợi nhuận hoạt động đến từ doanh thu 188 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ 2024, chủ yếu do thầy trò Ruben Amorim không được dự Cup châu Âu mùa này và thi đấu ít hơn hai trận sân nhà trong giai đoạn.

Dù lần đầu nợ ròng vượt mốc 1 tỷ USD, CEO Man Utd Omar Berrada vẫn khẳng định các kết quả tài chính mới nhất cho thấy họ đang tiến bộ mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi CLB.

"Những kết quả tài chính vững chắc này phản ánh sự bền bỉ của Man Utd", Berrada nói. "Những quyết định khó khăn mà chúng tôi đưa ra trong năm qua đã tạo nên cơ cấu chi phí bền vững hơn, một tổ chức tinh gọn, hiệu quả hơn, đủ sức thúc đẩy CLB tiến tới thành tích thể thao và thương mại tốt hơn trong dài hạn. Điều đó cũng giúp chúng tôi tiếp tục đầu tư vào đội nam và đội nữ".

Man Utd khẳng định CLB vẫn đang đi đúng hướng để đạt được doanh thu cả năm tài chính trong khoảng 857 đến 870 triệu USD.

Hoàng Thông tổng hợp