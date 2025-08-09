'Nổ' quen sếp lớn dời được ranh đất rừng Phú Quốc

An GiangPhạm Thị Ngọc, 48 tuổi, nói dối quen biết nhiều sếp lớn, có thể dời ranh đất rừng ở Phú Quốc để làm sổ đỏ cho người đàn ông, chiếm đoạt 5,9 tỷ đồng.

Ngày 8/8, Ngọc bị Công an tỉnh An Giang bắt về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Phạm Thị Ngọc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Theo điều tra, Ngọc quen người đàn ông 58 tuổi, ngụ cùng phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Biết ông này mua mảnh đất ở Phú Quốc nhưng không làm được sổ đỏ do có liên quan đất rừng, Ngọc bày mưu để lừa gạt.

Bà ta "nổ" quen nhiều quan chức ở tỉnh, có thể dời được ranh đất rừng, từ đó hợp thức hóa thửa đất có giá trị lớn của ông này. Để tạo lòng tin, Ngọc cung cấp 3 văn bản xác nhận ranh giới đất, sơ đồ vị trí thửa đất mang tên người đàn ông. Các giấy tờ này có chữ ký, đóng dấu của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hạt Kiểm lâm đặc khu Phú Quốc và Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Từ đây, Ngọc "vòi" người đàn ông 5,9 tỷ đồng, nói dối là đi "lo lót" cấp trên, để làm sổ đỏ.

Chờ mãi không thấy được cấp sổ, trong khi Ngọc liên tục đưa ra nhiều lý do thoái thác, người đàn ông nghi ngờ bị lừa đảo, trình báo công an.

Kết quả giám định các văn bản Ngọc đưa cho ông này đều là giả.

Ngọc Tài - Dương Đông