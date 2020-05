Nổ ở chung cư, lộ đường dây ma tuý

TP HCMNhóm buôn ma tuý trang bị súng, thuê chung cư ở quận 9 điều chế quả nổ để chống lại cảnh sát khi bị truy bắt, song vô ý phát nổ nên cả nhóm bỏ trốn.

Ngày 11/5, Phòng cảnh sát ma tuý (PC04) Công an TP HCM bắt 4 nghi can trong đường dây ma tuý do Nguyễn Hữu Phong, 38 tuổi, quê Hà Nội, cầm đầu.

Phong và Chí tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp,

Hồi giữa tháng 4, tiếng nổ lớn vang lên tại chung cư trên đường Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận 9, khiến nhiều hộ dân hoảng loạn. Những người thuê căn hộ xảy ra vụ nổ là Nguyễn Minh Chí (32 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (25 tuổi) và Nguyễn Đức Tuấn (30 tuổi) bỏ trốn đi nơi khác.

Cảnh sát phát hiện nhiều vật liệu, quả nổ do nhóm người này bỏ lại. Nhiều dấu vết cho thấy đây là nhóm buôn bán ma tuý nên trinh sát Phòng cảnh sát ma túy lần theo chiếc ôtô màu đỏ nhóm này sử dụng. Cả 3 người đều có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên giao dịch ma tuý cho các đại lý mỗi lần nhiều kg đá.

Trinh sát phát hiện nguồn hàng được nhóm này lấy của Nguyễn Hữu Phong - trùm chuyên đánh ma tuý từ Campuchia về Sài Gòn, mỗi lần hàng chục kg. Anh ta thuê căn nhà trên đường Cộng Hoà, phường 4, Tân Bình, làm nơi ở và giao dịch. Phong nằm trong hồ sơ theo dõi của Cục cảnh sát ma tuý từ lâu, nên Công an TP HCM đã phối hợp Bộ Công an điều tra.

"Phong và Chí là những tội phạm chuyên nghiệp, luôn di chuyển bằng ôtô, thủ súng, trái nổ trong người khiến việc tiếp cận khó khăn", trinh sát cho biết.

Khi cả nước thực hiện cách ly xã hội, khu vực biên giới được kiểm soát chặt khiến giá ma tuý lên cao. Phong thường lái ôtô, đánh những mẻ hàng từ Campuchia, mỗi lần 10 kg, qua các đường tiểu ngạch về cung cấp cho các đại lý.

Ma tuý, súng, trái nổ cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Mới đây, khi ôtô màu đỏ chở Chí và hai đàn em dừng trước căn nhà trên đường Cộng Hoà, nhiều trinh sát ập đến vây bắt. Chí chụp khẩu K54 ở cửa xe nhưng bị cảnh sát quật ngã, khống chế. 6 kg ma túy túy đá, gần 900 viên thuốc lắc, khẩu súng K54, 20 viên đạn, 3 trái nổ (mìn tự chế)... được tìm thấy trên ôtô.

Tổ công tác khác bắt Phong tại nhà cùng 3 kg hàng đá, gần 1.000 viên thuốc lắc. Nhóm này thừa nhận đã mua bán nhiều ma tuý với nhau. Riêng Chí cho biết vụ nổ trong chung cư ở quận 9 do nhóm mình điều chế trái nổ, sai kỹ thuật nên gây ra.

Quốc Thắng