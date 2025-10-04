Nổ nhà máy lọc dầu 'như bom nguyên tử' ở California

MỹHỏa hoạn kèm nổ lớn tại nhà máy lọc dầu Chevron El Segundo, California tạo khói dày đặc, khiến dân cư lân cận phải trú ẩn trong ba giờ.

Đám cháy tại nhà máy lọc dầu Chevron ở El Segundo, ngoại ô Los Angeles, bang California bùng phát lúc 21h30 ngày 2/10, tạo vụ nổ lớn, khói dày đặc khiến người dân xung quanh khu vực bàng hoàng.

"Tôi cứ tưởng chúng tôi bị tấn công hạt nhân", Mark Rogers, dân địa phương, nói với LA Times. Loạt video lan truyền cho thấy cảnh khối cầu lửa khổng lồ bùng lên ở nhà máy. "Ngọn lửa cao tới 91 m", Kevin Mohr, sống ở Manhattan Beach, kể.

Nổ nhà máy lọc dầu 'như bom nguyên tử' ở California Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Chevron ở El Segundo, ngoại ô Los Angeles, ngày 2/10. Video: X/BNO

Giới chức cứu hỏa đã yêu cầu người dân trú ẩn tại chỗ trong ba tiếng kể từ khi ngọn lửa bùng phát, đóng cửa sổ, đưa tất cả người và vật nuôi vào nhà. Ngọn lửa đã được khống chế.

Nhà máy Chevron rộng 405 hecta. Khu phức hợp này nằm ven Thái Bình Dương, giữa hai khu dân cư. Giới chức đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

Nhà máy Chevron có công suất lọc dầu là 290.000 thùng mỗi ngày, chế phẩm chính là xăng, nhiên liệu phản lực và dầu diesel. Tổng công suất lưu trữ của nhà máy là 12,5 triệu thùng trong khoảng 150 bể chứa lớn.

Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Chevron ở El Segundo, ngoại ô Los Angeles, ngày 2/10. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo NY Post, LA Times)