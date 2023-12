Nổ nghi do quấn pháo, một người chết

Hải PhòngSau tiếng nổ lớn, gian bếp ngôi nhà số 1 đường Tân Vũ, quận Hải An bị xới tung, nam thanh niên 18 tuổi bị thương ở mặt và tay trái, tử vong tại bệnh viện.

16h15 ngày 13/12, vụ nổ khiến mái tôn gian bếp ngôi nhà số 1 đường Tân Vũ, phường Tràng Cát, quận Hải An bị giật tung, đồ đạc rơi vỡ.

Người dân tìm thấy em Phạm Mạnh Cường, 18 tuổi bị thương ở mặt và tay trái. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, nhưng không qua khỏi.

Hiện trường vụ nổ khiến một thanh niên tử vong. Ảnh: Xuân Hoa

Công an quận Hải An đang làm rõ sự việc. Nhận định ban đầu vụ nổ do quấn pháo, bởi hiện trường có nhiều mảnh giấy, mùi thuốc pháo.

Hai tháng qua, Hải Phòng xảy ra nhiều vụ nổ nghi do chế tạo pháo trái phép. Ngày 4/11, người đàn ông ở huyện An Lão tử vong với thi thể không nguyên vẹn. Ngày 1/12, vụ nổ nghi do quấn pháo ở huyện Vĩnh Bảo làm hai người trọng thương.

Việt Nam cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ (trừ pháo hoa và thuốc làm pháo hoa) từ ngày 1/1/1995.

Lê Tân