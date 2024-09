Nổ mỏ than ở Iran, 51 người chết

Vụ nổ mỏ than do rò rỉ khí metan ở miền đông Iran khiến 51 người thiệt mạng, được xem là tai nạn chết chóc nhất ở nước này trong nhiều năm qua.

Vụ nổ xảy ra tại khu mỏ Tabas, tỉnh Nam Khorasan, miền đông Iran lúc 21h ngày 21/9 giờ địa phương (khoảng 0h30 ngày 22/9 giờ Hà Nội), theo hãng thông tấn IRNA. 51 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Địa điểm xảy ra vụ nổ là khối B và C của mỏ Tabas do công ty Madanjoo quản lý. "76% than của cả nước được cung cấp từ khu vực này. 8-10 công ty hoạt động trong khu vực, trong đó có Mandanjoo", Ali Akbar Rahimi, tỉnh trưởng Nam Khorasan, nói hôm nay.

Nguyên nhân được xác định sơ bộ là do nổ khí metan.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết hoạt động cứu hộ đang được tiến hành trong mỏ, nơi một số công nhân bị mắc kẹt. Họ ở độ sâu khoảng 250 m so với bề mặt, trong khi hoạt động cứu hộ bị cản trở do khí metan dày đặc tại một khu vực trong mỏ.

Xe cứu thương tại hiện trường vụ nổ mỏ than Tabas ở tỉnh Nam Khorasan, Iran ngày 22/9. Ảnh: AFP

Công tố viên địa phương Ali Nesaei cho biết ưu tiên hiện tại là "hỗ trợ người bị thương và kéo mọi người ra khỏi đống đổ nát". Ông thêm rằng việc xử lý sai phạm sẽ được thực hiện sau.

Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và ra lệnh điều tra. Phó tổng thống Mohammad Reza Aref yêu cầu nội các theo sát sự việc và hỗ trợ nạn nhân cùng gia đình của họ.

Iran đã ghi nhận nhiều tai nạn hầm mỏ trước đó. Năm ngoái, vụ nổ mỏ than ở thành phố Damghan, phía bắc Iran, đã khiến 6 người thiệt mạng và có khả năng cũng do rò rỉ khí methane. Hồi tháng 5/2021, 2 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ sập ở cùng địa điểm này.

Một vụ nổ năm 2017 khiến 43 thợ mỏ chết tại thành phố Azad Shahr, miền bắc Iran, gây ra làn sóng phẫn nộ đối với chính quyền.

Iran là quốc gia nhiều khoáng sản với trữ lượng than ước tính 1,5 tỷ tấn. Mỏ Tabas có diện tích khoảng 30.000 km2, lớn nhất ở Iran, với trữ lượng lớn than cốc, than nhiệt.

Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters)